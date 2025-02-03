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  4. У Довбика проблемы? Рома близка к подписанию лучшего бомбардира Евро
Италия
03 февраля 2025, 11:46 |
1559
2

У Довбика проблемы? Рома близка к подписанию лучшего бомбардира Евро

Жорж Микаутадзе может покинуть «Лион»

03 февраля 2025, 11:46 |
1559
2
У Довбика проблемы? Рома близка к подписанию лучшего бомбардира Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Жорж Микаутадзе

Римская «Рома» интересуется грузинским нападающим французского «Лиона» Жоржем Микаутадзе, сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, «волки» близки к подписанию 24-летнего футболиста. Отмечается, что в его трансфере заинтересован лично главный тренер команды Клаудио Раньери.

Напомним, в «Роме» на позиции центрального нападающего играет украинец Артем Довбик.

В сезоне 2024/25 Жорж Микаутадзе провел 29 матчей на клубном уровне, отметившись 8 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость лучшего бомбардира Евро-2024 (3 гола) в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Жорж Микаутадзе перейдет в «Галатасарай».

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Жорж Микаутадзе Лион Рома Рим трансферы трансферы Серии A трансферы Лиги 1 Артем Довбик
Дмитро Вус Источник: Todofichajes.com
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Комментарии 2
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SHN
У него с результативностью тоже туго.
Тот ещё конкурент
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Артур Отаманчук
Жоржик тот ещё конкурент,  последний раз забивал 15-го января и в этом году в половине матчей выходил на замену и вообще он форвард другого плана, скорость и дриблинг есть, но хватит ли этого пробить итальянское катеначчо.
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