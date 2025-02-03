У Довбика проблемы? Рома близка к подписанию лучшего бомбардира Евро
Жорж Микаутадзе может покинуть «Лион»
Римская «Рома» интересуется грузинским нападающим французского «Лиона» Жоржем Микаутадзе, сообщает испанское издание todofichajes.
По информации источника, «волки» близки к подписанию 24-летнего футболиста. Отмечается, что в его трансфере заинтересован лично главный тренер команды Клаудио Раньери.
Напомним, в «Роме» на позиции центрального нападающего играет украинец Артем Довбик.
В сезоне 2024/25 Жорж Микаутадзе провел 29 матчей на клубном уровне, отметившись 8 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость лучшего бомбардира Евро-2024 (3 гола) в 18 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Жорж Микаутадзе перейдет в «Галатасарай».
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