Будет ли играть Калюжный, если не продлит контракт? Ответ Александрии

Спортивный директор «Александрии» Иван Телько поделился мнением о перспективах полузащитника Ивана Калюжного во второй части чемпионата Украины:

– Надеюсь, что Иван как минимум доиграет за «Александрию» до конца сезона. Конечно, хочется, чтобы Калюжный пролонгировал контракт, а уже летом, если будут предложения, мы бы сделали этот трансфер. Это желание клуба, совпадает ли оно с желанием Ивана и его представителей? Не знаю.

‒ Если на момент начала второй половины сезона Калюжный останется в «Александрии», но не продлит контракт, будет ли тренерский штаб на него рассчитывать?

‒ Играть будут те, кто будет заслуживать место на футбольном поле. Вопрос – играть или нет – в компетенции тренерского штаба. Все зависит от уровня игры самого Ивана, – сообщил Телько.

В этом сезоне Калюжный провел за «Александрию» 16 матчей в чемпионате, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что клуб УПЛ может подписать воспитанника «Ювентуса».