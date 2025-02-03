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  4. Будет ли играть Калюжный, если не продлит контракт? Ответ Александрии
Украина. Премьер лига
03 февраля 2025, 10:35 |
855
1

Будет ли играть Калюжный, если не продлит контракт? Ответ Александрии

Спортивный директор клуба Иван Телько поделился мнением о перспективах Ивана

03 февраля 2025, 10:35 |
855
1
Будет ли играть Калюжный, если не продлит контракт? Ответ Александрии
ФК Александрия. Иван Калюжный

Спортивный директор «Александрии» Иван Телько поделился мнением о перспективах полузащитника Ивана Калюжного во второй части чемпионата Украины:

– Надеюсь, что Иван как минимум доиграет за «Александрию» до конца сезона. Конечно, хочется, чтобы Калюжный пролонгировал контракт, а уже летом, если будут предложения, мы бы сделали этот трансфер. Это желание клуба, совпадает ли оно с желанием Ивана и его представителей? Не знаю.

‒ Если на момент начала второй половины сезона Калюжный останется в «Александрии», но не продлит контракт, будет ли тренерский штаб на него рассчитывать?

‒ Играть будут те, кто будет заслуживать место на футбольном поле. Вопрос – играть или нет – в компетенции тренерского штаба. Все зависит от уровня игры самого Ивана, – сообщил Телько.

В этом сезоне Калюжный провел за «Александрию» 16 матчей в чемпионате, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что клуб УПЛ может подписать воспитанника «Ювентуса».

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Александрия Иван Калюжный Иван Телько трансферы трансферы УПЛ
Микола Титюк Источник: Украинский футбол
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Gargantua81
будет... но не играть... и не Калюжный
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