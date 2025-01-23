Воспитанник Ювентуса. Александрия нашла замену Калюжному

Австрийский опорный полузащитник «Вольфсбергера» Эрвин Омич привлекает внимание «Александрии», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, украинский клуб интересуется 22-летним футболистом, который является воспитанником туринского «Ювентуса» и в начале своей карьеры выступал за молодежные команды итальянского гранда.

«Александрия» уже ведет переговоры по игроку, которого рассматривают в качестве замены Ивану Калюжному, контракт которого истекает через полгода.

Ранее сообщалось о том, что на Калюжного нашелся новый претендент.