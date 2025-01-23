Украина. Премьер лига23 января 2025, 20:08 | Обновлено 23 января 2025, 20:43
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Воспитанник Ювентуса. Александрия нашла замену Калюжному
Эрвин Омич может стать игроком украинского клуба
23 января 2025, 20:08 | Обновлено 23 января 2025, 20:43
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Австрийский опорный полузащитник «Вольфсбергера» Эрвин Омич привлекает внимание «Александрии», сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, украинский клуб интересуется 22-летним футболистом, который является воспитанником туринского «Ювентуса» и в начале своей карьеры выступал за молодежные команды итальянского гранда.
«Александрия» уже ведет переговоры по игроку, которого рассматривают в качестве замены Ивану Калюжному, контракт которого истекает через полгода.
Ранее сообщалось о том, что на Калюжного нашелся новый претендент.
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