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Украина. Премьер лига
23 января 2025, 20:08 | Обновлено 23 января 2025, 20:43
1505
0

Воспитанник Ювентуса. Александрия нашла замену Калюжному

Эрвин Омич может стать игроком украинского клуба

23 января 2025, 20:08 | Обновлено 23 января 2025, 20:43
1505
0
Воспитанник Ювентуса. Александрия нашла замену Калюжному
ФК Вольфсбергер. Эрвин Омич

Австрийский опорный полузащитник «Вольфсбергера» Эрвин Омич привлекает внимание «Александрии», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, украинский клуб интересуется 22-летним футболистом, который является воспитанником туринского «Ювентуса» и в начале своей карьеры выступал за молодежные команды итальянского гранда.

«Александрия» уже ведет переговоры по игроку, которого рассматривают в качестве замены Ивану Калюжному, контракт которого истекает через полгода.

Ранее сообщалось о том, что на Калюжного нашелся новый претендент.

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Александрия Ювентус Вольфсбергер трансферы трансферы УПЛ Ювентус U-19 Иван Калюжный чемпионат Австрии по футболу ТаТоТаке
Данііл Киріяка Источник: ТаТоТаке
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