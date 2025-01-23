Готовы подписать прямо сейчас. На Калюжного нашелся новый претендент

Украинский опорный полузащитник «Александрии» Иван Калюжный может стать игроком «Металлист 1925», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, харьковский клуб следит за 2 игроками «горожан»: Иваном Калюжным и Александром Мартынюком. Более того, «Металлист 1925» готов закрыть сделку по обоим футболистам уже в это трансферное окно.

Контракт Ивана Калюжного с «Александрией» истекает летом 2025 года.

Ранее сообщалось о том, что берлинская «Герта» заинтересована в трансфере опорника сборной Украины.