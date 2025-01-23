Украина. Премьер лига23 января 2025, 19:32 | Обновлено 23 января 2025, 19:35
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Готовы подписать прямо сейчас. На Калюжного нашелся новый претендент
«Металлист 1925» интересуется сразу двумя игроками «Александрии»
23 января 2025, 19:32 | Обновлено 23 января 2025, 19:35
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Украинский опорный полузащитник «Александрии» Иван Калюжный может стать игроком «Металлист 1925», сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, харьковский клуб следит за 2 игроками «горожан»: Иваном Калюжным и Александром Мартынюком. Более того, «Металлист 1925» готов закрыть сделку по обоим футболистам уже в это трансферное окно.
Контракт Ивана Калюжного с «Александрией» истекает летом 2025 года.
Ранее сообщалось о том, что берлинская «Герта» заинтересована в трансфере опорника сборной Украины.
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думаю, в ближайшие 2-3 года это будет чемпион Украины