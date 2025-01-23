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  4. Готовы подписать прямо сейчас. На Калюжного нашелся новый претендент
Украина. Премьер лига
23 января 2025, 19:32 | Обновлено 23 января 2025, 19:35
1072
1

Готовы подписать прямо сейчас. На Калюжного нашелся новый претендент

«Металлист 1925» интересуется сразу двумя игроками «Александрии»

23 января 2025, 19:32 | Обновлено 23 января 2025, 19:35
1072
1
Готовы подписать прямо сейчас. На Калюжного нашелся новый претендент
ФК Александрия. Иван Калюжный

Украинский опорный полузащитник «Александрии» Иван Калюжный может стать игроком «Металлист 1925», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, харьковский клуб следит за 2 игроками «горожан»: Иваном Калюжным и Александром Мартынюком. Более того, «Металлист 1925» готов закрыть сделку по обоим футболистам уже в это трансферное окно.

Контракт Ивана Калюжного с «Александрией» истекает летом 2025 года.

Ранее сообщалось о том, что берлинская «Герта» заинтересована в трансфере опорника сборной Украины.

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Иван Калюжный Александр Мартынюк Александрия Металлист 1925 трансферы трансферы УПЛ Первая лига Украины
Данііл Киріяка Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 1
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Gargantua81
крипта это серьезно.
думаю, в ближайшие 2-3 года это будет чемпион Украины
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