Именитый немецкий клуб нацелился на подписание Калюжного

Полузащитник сборной Украины и «Александрии» Иван Калюжный может сменить команду во время зимнего трансферного окна – в услугах футболиста заинтересован именитый немецкий клуб.

Как сообщает источник, берлинская «Герта» давно следит за Калюжным и собирается сделать официальное предложение о трансфере:

«Представители столичного клуба достаточно давно следят за Иваном. Сам футболист по результатам общения с менеджерами «бело-голубых» также заинтересован в этом варианте. Немецкий клуб серьезно нацелен на покупку украинца и сейчас готовит официальные предложения «Александрии», – сообщает Динамомания.

«Герта» выступает во втором немецком дивизионе – в этом сезоне клуб набрал 25 баллов и занимает 12-е место в турнирной таблице. Эта команда в сезоне 2022/23 играла в Бундеслиге, однако заняла последнее место и вылетела с элитного дивизиона.

Ранее сообщалось, что Калюжный отказался переходить в клуб из английского Чемпионшипа.