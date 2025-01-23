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  4. Именитый немецкий клуб нацелился на подписание Калюжного
Украина. Премьер лига
23 января 2025, 14:21 |
1701
3

Именитый немецкий клуб нацелился на подписание Калюжного

Берлинская «Герта» готовит официальное предложение о трансфере полузащитника

23 января 2025, 14:21 |
1701
3
Именитый немецкий клуб нацелился на подписание Калюжного
УАФ. Иван Калюжный

Полузащитник сборной Украины и «Александрии» Иван Калюжный может сменить команду во время зимнего трансферного окна – в услугах футболиста заинтересован именитый немецкий клуб.

Как сообщает источник, берлинская «Герта» давно следит за Калюжным и собирается сделать официальное предложение о трансфере:

«Представители столичного клуба достаточно давно следят за Иваном. Сам футболист по результатам общения с менеджерами «бело-голубых» также заинтересован в этом варианте. Немецкий клуб серьезно нацелен на покупку украинца и сейчас готовит официальные предложения «Александрии», – сообщает Динамомания.

«Герта» выступает во втором немецком дивизионе – в этом сезоне клуб набрал 25 баллов и занимает 12-е место в турнирной таблице. Эта команда в сезоне 2022/23 играла в Бундеслиге, однако заняла последнее место и вылетела с элитного дивизиона.

Ранее сообщалось, что Калюжный отказался переходить в клуб из английского Чемпионшипа.

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Вторая Бундеслига Герта Александрия трансферы трансферы УПЛ Иван Калюжный
Микола Титюк Источник: Динамомания
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Комментарии 3
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pricolist
Для Калюжного це гарний варіант, а там якщо добре зарекомендує себе, то може і в першій Бундеслізі пограти
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+3
Lulinnha
Отличный вариант. Жить в Берлине для семьи замечательно и карьера в порядке. 
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+1
BATI-GOOOOOL
Чим цей клуб іменитий ??? двома чемпіонствами в 1930 та 1931 році ??? 
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-3
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