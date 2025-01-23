Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок сборной Украины отказался от перехода в английский клуб
Украина. Премьер лига
23 января 2025, 14:10 |
2099
2

Игрок сборной Украины отказался от перехода в английский клуб

Иван Калюжный не договорился с «Плимутом» о финансовых условиях

23 января 2025, 14:10 |
2099
2
Игрок сборной Украины отказался от перехода в английский клуб
УАФ. Иван Калюжный

Полузащитник сборной Украины и «Александрии» Иван Калюжный отказался от перехода в английский клуб – в услугах футболиста был заинтересован «Плимут», который выступает в Чемпионшипе (второй по силе дивизион).

Как сообщает источник, Калюжному предложили контракт на два с половиной года и зарплату 25 тысяч долларов в месяц (сейчас игрок получает в УПЛ шесть тысяч долларов). Несмотря на это, полузащитник отказался от перехода, так как его не устроили финансовые условия со стороны «Плимута».

Если бы трансфер состоялся, то «Александрия» получила бы 500 тысяч евро за этот переход. Контракт Калюжного с украинским клубом истекает через полгода.

В этом сезоне полузащитник провел 16 матчей в украинском чемпионате, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

По теме:
Именитый немецкий клуб нацелился на подписание Калюжного
ВИДЕО. «Шахтер – это семья». Сикан попрощался с клубом
ВИДЕО. Часть нашего сердца. Эмоциональное прощание Сикана с Шахтером
Чемпионшип Плимут Александрия Иван Калюжный трансферы трансферы УПЛ
Микола Титюк Источник: Telegram
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Победный абордаж. Шахтер обыграл Брест и продолжает борьбу за плей-офф ЛЧ
Футбол | 22 января 2025, 21:42 203
Победный абордаж. Шахтер обыграл Брест и продолжает борьбу за плей-офф ЛЧ
Победный абордаж. Шахтер обыграл Брест и продолжает борьбу за плей-офф ЛЧ

«Горняки» в хорошем стиле разобрались с «пиратами»

Легендарный коуч Майка Тайсона нашел Кличко сенсационного соперника
Бокс | 23 января 2025, 08:27 4
Легендарный коуч Майка Тайсона нашел Кличко сенсационного соперника
Легендарный коуч Майка Тайсона нашел Кличко сенсационного соперника

Тедди Атлас хочет, чтобы Владимир подрался с Джейком Полом

Фаны Галатасарая освистали кипера Муслеру за матч с Динамо. Он им ответил
Футбол | 23.01.2025, 12:53
Фаны Галатасарая освистали кипера Муслеру за матч с Динамо. Он им ответил
Фаны Галатасарая освистали кипера Муслеру за матч с Динамо. Он им ответил
Шахтер – Брест – 2:0. Вторая победа в основе ЛЧ. Видео голов и обзор
Футбол | 22.01.2025, 22:24
Шахтер – Брест – 2:0. Вторая победа в основе ЛЧ. Видео голов и обзор
Шахтер – Брест – 2:0. Вторая победа в основе ЛЧ. Видео голов и обзор
Назван самый богатый боец в истории UFC. Он заработал больше Усика
Бокс | 23.01.2025, 09:00
Назван самый богатый боец в истории UFC. Он заработал больше Усика
Назван самый богатый боец в истории UFC. Он заработал больше Усика
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
IRON
а наша Галя балувана )
Ответить
+3
Serhii P.
25 тисяч для Чемпіоншину - це явно замала зарплата, тим більше, що жити в Британії дорого.
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
УСИК: «Именно этим я буду заниматься, когда уйду из бокса. У меня контракт»
УСИК: «Именно этим я буду заниматься, когда уйду из бокса. У меня контракт»
22.01.2025, 00:03 6
Бокс
Дубль легенды и первый балл. Динамо вырвало ничью на поле Галатасарая
Дубль легенды и первый балл. Динамо вырвало ничью на поле Галатасарая
21.01.2025, 19:29 463
Футбол
ФЬЮРИ дал интервью после боя с Усиком: «Сейчас я понял только одно»
ФЬЮРИ дал интервью после боя с Усиком: «Сейчас я понял только одно»
21.01.2025, 11:01
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. В хевивейте определится претендент на титул чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. В хевивейте определится претендент на титул чемпиона мира
21.01.2025, 12:14
Бокс
Александр УСИК: «Мне тогда было очень тяжело, я решил закончить с боксом»
Александр УСИК: «Мне тогда было очень тяжело, я решил закончить с боксом»
21.01.2025, 08:04
Бокс
УАФ определилась с местом проведения матча Украина – Бельгия
УАФ определилась с местом проведения матча Украина – Бельгия
21.01.2025, 11:21 8
Футбол
Реал подписал контракт с суперзвездой футбола. Трансфер состоится летом
Реал подписал контракт с суперзвездой футбола. Трансфер состоится летом
21.01.2025, 11:58 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем