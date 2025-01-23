Игрок сборной Украины отказался от перехода в английский клуб

Полузащитник сборной Украины и «Александрии» Иван Калюжный отказался от перехода в английский клуб – в услугах футболиста был заинтересован «Плимут», который выступает в Чемпионшипе (второй по силе дивизион).

Как сообщает источник, Калюжному предложили контракт на два с половиной года и зарплату 25 тысяч долларов в месяц (сейчас игрок получает в УПЛ шесть тысяч долларов). Несмотря на это, полузащитник отказался от перехода, так как его не устроили финансовые условия со стороны «Плимута».

Если бы трансфер состоялся, то «Александрия» получила бы 500 тысяч евро за этот переход. Контракт Калюжного с украинским клубом истекает через полгода.

В этом сезоне полузащитник провел 16 матчей в украинском чемпионате, забил один гол и отдал одну результативную передачу.