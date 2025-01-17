Назван английский клуб, который сделал официальное предложение по Калюжному
Иван может перейти из «Александрии» в «Плимут»
Английский «Плимут» серьезно интересуется украинским полузащитником «Александрии» Иваном Калюжным, сообщает журналист Сергей Тищенко.
По информации источника, клуб со дна турнирной таблицы Чемпионшипа уже сделал официальное предложение по трансферу 26-летнего футболиста.
В сезоне 2024/25 Иван Калюжный провел 16 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1.2 миллиона евро, а его контракт с нынешним клубом действует до лета 2025 года.
Ранее сообщалось, что Иван Калюжный поехал на зимние сборы вместе с «Александрией».
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