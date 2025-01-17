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  4. Назван английский клуб, который сделал официальное предложение по Калюжному
Англия
17 января 2025, 16:50 |
1946
2

Назван английский клуб, который сделал официальное предложение по Калюжному

Иван может перейти из «Александрии» в «Плимут»

17 января 2025, 16:50 |
1946
2
Назван английский клуб, который сделал официальное предложение по Калюжному
УАФ. Иван Калюжный

Английский «Плимут» серьезно интересуется украинским полузащитником «Александрии» Иваном Калюжным, сообщает журналист Сергей Тищенко.

По информации источника, клуб со дна турнирной таблицы Чемпионшипа уже сделал официальное предложение по трансферу 26-летнего футболиста.

В сезоне 2024/25 Иван Калюжный провел 16 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1.2 миллиона евро, а его контракт с нынешним клубом действует до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что Иван Калюжный поехал на зимние сборы вместе с «Александрией».

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Иван Калюжный Плимут Александрия трансферы трансферы УПЛ чемпионат Англии по футболу Чемпионшип
Дмитро Вус Источник: Telegram
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MrStepanovM .
та ну нах!
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ash
Телеграм-допис якогось чувака - надійне джерело
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