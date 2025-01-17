Назван английский клуб, который сделал официальное предложение по Калюжному

Английский «Плимут» серьезно интересуется украинским полузащитником «Александрии» Иваном Калюжным, сообщает журналист Сергей Тищенко.

По информации источника, клуб со дна турнирной таблицы Чемпионшипа уже сделал официальное предложение по трансферу 26-летнего футболиста.

В сезоне 2024/25 Иван Калюжный провел 16 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1.2 миллиона евро, а его контракт с нынешним клубом действует до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что Иван Калюжный поехал на зимние сборы вместе с «Александрией».