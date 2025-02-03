Мирон МАРКЕВИЧ: «Шапаренко и Ванат выглядят не очень»

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич оценил перспективы украинских футболистов и поделился мнением о возможных трансферах из УПЛ в иностранные клубы:

«Если есть хорошее предложение – нужно однозначно отпускать игроков в Европу. Что им здесь делать? Они слишком спокойно в УПЛ чувствуют себя. Однако продавать нужно только в чемпионаты первой пятерки, потому что не будет прогрессировать тот же Судаков в Бельгии или Нидерландах.

В Турции точно, потому что там так же ходят большинство игроков по полю пешком, как и у нас в УПЛ. Что касается Ваната и Шапаренко, то выглядят они не очень... Ожидал, что будут прогрессировать стремительнее, что их купят сильные европейские клубы», – считает Маркевич.

Ранее сообщалось, что Георгий Судаков подвел итоги результатов донецкого «Шахтера» в Лиге чемпионов.