Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Шапаренко и Ванат выглядят не очень»
Украина. Премьер лига
03 февраля 2025, 10:22 | Обновлено 03 февраля 2025, 11:26
634
3

Мирон МАРКЕВИЧ: «Шапаренко и Ванат выглядят не очень»

Украинский тренер посоветовал футболистам попробовать силы в Европе

03 февраля 2025, 10:22 | Обновлено 03 февраля 2025, 11:26
634
3
Мирон МАРКЕВИЧ: «Шапаренко и Ванат выглядят не очень»
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич оценил перспективы украинских футболистов и поделился мнением о возможных трансферах из УПЛ в иностранные клубы:

«Если есть хорошее предложение – нужно однозначно отпускать игроков в Европу. Что им здесь делать? Они слишком спокойно в УПЛ чувствуют себя. Однако продавать нужно только в чемпионаты первой пятерки, потому что не будет прогрессировать тот же Судаков в Бельгии или Нидерландах.

В Турции точно, потому что там так же ходят большинство игроков по полю пешком, как и у нас в УПЛ. Что касается Ваната и Шапаренко, то выглядят они не очень... Ожидал, что будут прогрессировать стремительнее, что их купят сильные европейские клубы», – считает Маркевич.

Ранее сообщалось, что Георгий Судаков подвел итоги результатов донецкого «Шахтера» в Лиге чемпионов.

По теме:
«Слишком эмоционален и агрессивен». Эксперт оценил игру футболистов Динамо
«Бельгия, США и Испания». Игрок сборной Украины – о своем трансфере
Ему всего 15 лет. Реал нацелился на трансфер английского суперталанта
Динамо Киев Шахтер Донецк Георгий Судаков Владислав Ванат Николай Шапаренко Мирон Маркевич трансферы трансферы УПЛ
Микола Титюк Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, сколько заработала Ястремская за выход в финал в Линце
Теннис | 02 февраля 2025, 19:25 3
Стало известно, сколько заработала Ястремская за выход в финал в Линце
Стало известно, сколько заработала Ястремская за выход в финал в Линце

2 февраля в решающем поединке украинка проиграла Александровой в трех сетах

Почему Шахтер решил продать Зубкова, которого считали лидером команды
Футбол | 02 февраля 2025, 13:48 26
Почему Шахтер решил продать Зубкова, которого считали лидером команды
Почему Шахтер решил продать Зубкова, которого считали лидером команды

Алексей Сливченко уверен: как и в случае с Сиканом, решение «горняков» правильное, но запоздалое

Супертяж-гигант: «Я нокаутирую Усика в шестом раунде»
Бокс | 03.02.2025, 07:50
Супертяж-гигант: «Я нокаутирую Усика в шестом раунде»
Супертяж-гигант: «Я нокаутирую Усика в шестом раунде»
Динамо могло отдать игрока в клуб из Англии. Речь не о Бражко
Футбол | 03.02.2025, 10:25
Динамо могло отдать игрока в клуб из Англии. Речь не о Бражко
Динамо могло отдать игрока в клуб из Англии. Речь не о Бражко
«Закарпатский Эскобар». Алиев отреагировал на наркоскандал Кополовца
Футбол | 03.02.2025, 08:12
«Закарпатский Эскобар». Алиев отреагировал на наркоскандал Кополовца
«Закарпатский Эскобар». Алиев отреагировал на наркоскандал Кополовца
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Олександр
Судак зараз на максімумі .далі буде грати ще гірше ніж зараз.якби він був комусь потрібен його б продали з радістю.Але після провалу з трансфером мудрика таке більше ніхто не купить навіть за 10
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Микола Унгурян
в принципі заголовок зовсім не відповідає тому що сказав Маркевич))))
Так, звісно хотілося б щоб переходили виключно в ТОП-5, але.... невже чемпіонат Бельгії гірший за УПЛ? та ні, досить глянути на бельгійські клуби в єврокубках, на їх турнірну таблицю і т.д. Це вже не кажучи про Нідерланди. Та навіть в Туреччині вони більше бігатимуть ніж в УПЛ проти "колгоспів" типу ІНгульця чи Миная
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Главный тренер Аль-Шабаба отреагировал на дебют Бущана в Саудовской Аравии
Главный тренер Аль-Шабаба отреагировал на дебют Бущана в Саудовской Аравии
02.02.2025, 10:58 1
Футбол
Легенда АПЛ считает, что украинец может стать лучшим вратарем в мире
Легенда АПЛ считает, что украинец может стать лучшим вратарем в мире
01.02.2025, 20:52 7
Футбол
Стало известно, за сколько самый богатый клуб в мире хочет купить Забарного
Стало известно, за сколько самый богатый клуб в мире хочет купить Забарного
01.02.2025, 09:01 5
Футбол
Клопп назвал легенду Ливерпуля, которую хотел бы иметь в своем составе
Клопп назвал легенду Ливерпуля, которую хотел бы иметь в своем составе
01.02.2025, 17:52
Футбол
Президент WBC : «Можем сообщить, что Усик присоединился к нашей семье»
Президент WBC : «Можем сообщить, что Усик присоединился к нашей семье»
01.02.2025, 09:51
Бокс
Клуб Первой лиги хочет вернуть Зинченко, Лунина и Малиновского в Украину
Клуб Первой лиги хочет вернуть Зинченко, Лунина и Малиновского в Украину
01.02.2025, 10:07 9
Футбол
ПАРКЕР – о реванше Усик – Фьюри: Видел собственными глазами. Он доминировал
ПАРКЕР – о реванше Усик – Фьюри: Видел собственными глазами. Он доминировал
01.02.2025, 09:22
Бокс
UFC. Поддержка Роналду не помогла. Первое поражение в карьере россиянина
UFC. Поддержка Роналду не помогла. Первое поражение в карьере россиянина
01.02.2025, 21:20 7
MMA
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем