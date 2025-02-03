Мирон МАРКЕВИЧ: «Шапаренко и Ванат выглядят не очень»
Украинский тренер посоветовал футболистам попробовать силы в Европе
Именитый украинский тренер Мирон Маркевич оценил перспективы украинских футболистов и поделился мнением о возможных трансферах из УПЛ в иностранные клубы:
«Если есть хорошее предложение – нужно однозначно отпускать игроков в Европу. Что им здесь делать? Они слишком спокойно в УПЛ чувствуют себя. Однако продавать нужно только в чемпионаты первой пятерки, потому что не будет прогрессировать тот же Судаков в Бельгии или Нидерландах.
В Турции точно, потому что там так же ходят большинство игроков по полю пешком, как и у нас в УПЛ. Что касается Ваната и Шапаренко, то выглядят они не очень... Ожидал, что будут прогрессировать стремительнее, что их купят сильные европейские клубы», – считает Маркевич.
Ранее сообщалось, что Георгий Судаков подвел итоги результатов донецкого «Шахтера» в Лиге чемпионов.
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Так, звісно хотілося б щоб переходили виключно в ТОП-5, але.... невже чемпіонат Бельгії гірший за УПЛ? та ні, досить глянути на бельгійські клуби в єврокубках, на їх турнірну таблицю і т.д. Це вже не кажучи про Нідерланди. Та навіть в Туреччині вони більше бігатимуть ніж в УПЛ проти "колгоспів" типу ІНгульця чи Миная