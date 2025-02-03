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Англия
03 февраля 2025, 11:02 |
122
0

Эдегор не потерпел ни одного поражения с Арсеналом в этом розыгрыше АПЛ

Мартин отметился забитым мячом в поединке против «горожан»

03 февраля 2025, 11:02 |
122
0
Эдегор не потерпел ни одного поражения с Арсеналом в этом розыгрыше АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Эдегор

«Арсенал» вместе с Мартином Эдегором непобедим в текущем сезоне Премьер-лиги (10 побед, 6 ничьих).

2 февраля состоялся матч 24-го тура английского чемпионата между командами «Арсенал» и «Манчестер Сити». Встреча завершилась победой «канониров» со счетом 5:1.

В последних четырех матчах АПЛ без Эдегора «Арсенал» одержал лишь одну победу (1 победа, 1 ничья, 2 поражения). В целом беспроигрышная серия Эдегора в составе «канониров» насчитывает 22 матча лиги.

В текущем розыгрыше английского чемпионата Эдегор провел 16 матчей, забил 2 гола и отдал 3 ассиста. «Арсенал» занимает вторую строчку в турнирной таблице (14 побед, 8 ничьих, 2 поражения).

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Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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