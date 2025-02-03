Эдегор не потерпел ни одного поражения с Арсеналом в этом розыгрыше АПЛ
Мартин отметился забитым мячом в поединке против «горожан»
«Арсенал» вместе с Мартином Эдегором непобедим в текущем сезоне Премьер-лиги (10 побед, 6 ничьих).
2 февраля состоялся матч 24-го тура английского чемпионата между командами «Арсенал» и «Манчестер Сити». Встреча завершилась победой «канониров» со счетом 5:1.
В последних четырех матчах АПЛ без Эдегора «Арсенал» одержал лишь одну победу (1 победа, 1 ничья, 2 поражения). В целом беспроигрышная серия Эдегора в составе «канониров» насчитывает 22 матча лиги.
В текущем розыгрыше английского чемпионата Эдегор провел 16 матчей, забил 2 гола и отдал 3 ассиста. «Арсенал» занимает вторую строчку в турнирной таблице (14 побед, 8 ничьих, 2 поражения).
Martin Ødegaard is yet to lose a Premier League game this season and is now unbeaten in his last 22 league appearances for Arsenal.— Squawka (@Squawka) February 2, 2025
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The Gunners have won just one of the last four without him (D1 L2). ©️ pic.twitter.com/oThZNrxyxr
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