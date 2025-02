Эдегор не потерпел ни одного поражения с Арсеналом в этом розыгрыше АПЛ

«Арсенал» вместе с Мартином Эдегором непобедим в текущем сезоне Премьер-лиги (10 побед, 6 ничьих).

2 февраля состоялся матч 24-го тура английского чемпионата между командами «Арсенал» и «Манчестер Сити». Встреча завершилась победой «канониров» со счетом 5:1.

В последних четырех матчах АПЛ без Эдегора «Арсенал» одержал лишь одну победу (1 победа, 1 ничья, 2 поражения). В целом беспроигрышная серия Эдегора в составе «канониров» насчитывает 22 матча лиги.

В текущем розыгрыше английского чемпионата Эдегор провел 16 матчей, забил 2 гола и отдал 3 ассиста. «Арсенал» занимает вторую строчку в турнирной таблице (14 побед, 8 ничьих, 2 поражения).

Martin Ødegaard is yet to lose a Premier League game this season and is now unbeaten in his last 22 league appearances for Arsenal.



WWWWWWWWDDWWWDDWWWDWDW



The Gunners have won just one of the last four without him (D1 L2).