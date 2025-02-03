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  4. В Александрии оценили шансы на продление контракта с Калюжным
Украина. Премьер лига
03 февраля 2025, 10:34 |
254
0

В Александрии оценили шансы на продление контракта с Калюжным

Иван Телько не сильно верит в дальнейшее сотрудничество с хавбеком

03 февраля 2025, 10:34 |
254
0
В Александрии оценили шансы на продление контракта с Калюжным
ФК Александрия. Иван Калюжный

Спортивный директор «Александрии» Иван Телько оценил шансы на продление контракта с украинским полузащитником «горожан» Иваном Калюжным.

– Обсуждали ли вы с Иваном Калюжным возможность продления контракта, который, по информации Трансфермаркта, истекает 30 июня 2025 года?

– Конечно, много раз.

– Есть ли конкретика относительно его решения?

– С его стороны – нет. Мы не получили от него четкого ответа – «да» или «нет». Поскольку время идет, можем предположить, что шансов на продление контракта с Иваном немного.

– То есть клуб сделал официальное предложение, и теперь ждет ответа?

– Да, предложение сделано.

– Какие условия предложили?

– Условия лучше, чем были в предыдущем.

Ранее Иван Телько назвал единственный клуб, который сделай предложение по Ивану Калюжному.

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Иван Телько Иван Калюжный Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу продление контракта
Дмитро Вус Источник: Украинский футбол
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