В Александрии оценили шансы на продление контракта с Калюжным

Спортивный директор «Александрии» Иван Телько оценил шансы на продление контракта с украинским полузащитником «горожан» Иваном Калюжным.

– Обсуждали ли вы с Иваном Калюжным возможность продления контракта, который, по информации Трансфермаркта, истекает 30 июня 2025 года?

– Конечно, много раз.

– Есть ли конкретика относительно его решения?

– С его стороны – нет. Мы не получили от него четкого ответа – «да» или «нет». Поскольку время идет, можем предположить, что шансов на продление контракта с Иваном немного.

– То есть клуб сделал официальное предложение, и теперь ждет ответа?

– Да, предложение сделано.

– Какие условия предложили?

– Условия лучше, чем были в предыдущем.

Ранее Иван Телько назвал единственный клуб, который сделай предложение по Ивану Калюжному.