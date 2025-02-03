В Александрии оценили шансы на продление контракта с Калюжным
Иван Телько не сильно верит в дальнейшее сотрудничество с хавбеком
Спортивный директор «Александрии» Иван Телько оценил шансы на продление контракта с украинским полузащитником «горожан» Иваном Калюжным.
– Обсуждали ли вы с Иваном Калюжным возможность продления контракта, который, по информации Трансфермаркта, истекает 30 июня 2025 года?
– Конечно, много раз.
– Есть ли конкретика относительно его решения?
– С его стороны – нет. Мы не получили от него четкого ответа – «да» или «нет». Поскольку время идет, можем предположить, что шансов на продление контракта с Иваном немного.
– То есть клуб сделал официальное предложение, и теперь ждет ответа?
– Да, предложение сделано.
– Какие условия предложили?
– Условия лучше, чем были в предыдущем.
Ранее Иван Телько назвал единственный клуб, который сделай предложение по Ивану Калюжному.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Решающий матч на пятисотнике в Австрии состоится 2 февраля, начало – в 15:00
В ближайшее время испанец подпишет с каталонцами новый контракт