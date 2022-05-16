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Украина. Премьер лига
16 мая 2022, 14:02 | Обновлено 16 мая 2022, 14:08
401
0

Игрок Колоса в рядах ВСУ: «Мой кумир Ярмола. Всегда с ним фотографировался»

Ярослав Велетень стал на защиту Украины

16 мая 2022, 14:02 | Обновлено 16 мая 2022, 14:08
401
0
Игрок Колоса в рядах ВСУ: «Мой кумир Ярмола. Всегда с ним фотографировался»
ФК Динамо. Ярослав Велетень

19-летний воспитанник «Динамо» Ярослав Велетень, являющийся игроком «Колоса», на второй день войны пошел в территориальную оборону, а затем вступил в ВСУ.

Прошлой осенью он дебютировал в УПЛ, сыграв несколько минут в матчах против «Зари» и «Днепра», а сейчас Ярослав готовится к тому, что отправится на фронт – защищать Украину.

О том, как попал в ряды ВСУ

– События разворачивались стремительно. Мне понадобилось два дня, чтобы вывезти семью и уладить свои дела. 26 февраля я записался в территориальную оборону, а затем ушел в ВСУ.

Почему принял такое решение? Потому что я патриот и люблю свою страну. В будущем я хочу жить в Украине. За 19 лет я хорошо наездился и увидел другие страны, но твердо убежден – хочу жить только в Украине. Очень люблю свою Родину, здесь вся моя семья. Понимаю одно – если мы сейчас капитулируем, не сможем постоять за себя как государство, то больше Украины не будет. Либо мы разъедемся неизвестно куда, либо будем жить в неизвестно какой стране.

Поскольку я попал в одну из первых партий набора в терроборону, я прошел соответствующую учебу и тренировку. Я овладел разными видами оружия, подписал контракт и принял присягу. Раньше я не особо интересовался военным делом – исключительно на базовом уровне как мужчина. Но эти знания – всего 1% от необходимых навыков. Ежедневные тренировки, стрельбы, подсказки командиров – это очень помогает.

Об Андрее Богданове, который также записался в территориальную оборону

– Я ни с кем не советовался. О моем желании знали только мои родные, и они были против этого. Однако я ушел, пока никто не видел. Просто сообщил родню уже постфактум. А с Богдановым списались, наверное, через неделю. Пожелали друг другу удачи и периодически поддерживаем связь.

О том, как в команде восприняли решение пойти в ВСУ

– Одобрительно. Многие ребята писали – если возникнет необходимость, я могу обращаться. Все в клубе предлагали свою помощь. Поддержал меня и главный тренер.

О 24 февраля

– Прилетели из Турции, находились на базе. В 5 утра нас разбудили со словами: «Началась война. Берите автомобили и езжайте в Киев. Если кому-то нужно помощь, привозите семьи в Ковалевку». Клуб не пренебрег нашими проблемами, не бросил в критической ситуации. Когда я говорил о Было очень приятно. В 2014-м я был еще ребенком и мало понимал. Я никогда не бывал в России, я не имел там знакомых. Раньше только общался с одной девушкой из Москвы. Позиция, как и у тех, кто не окончательно зомбирован – мы все знаем и понимаем, но поделать ничего не можем, мол, это не наша беда.

Об экс-одноклубниках по Динамо

– Кумир – Ярмоленко. Во-первых, потому что играем на одной позиции. Каждый раз, когда видел его где-то на базе, то пытался сфотографироваться. Андрей был образцом не только для меня, но и многих мальчишек. Воспоминания? В перерыве какого-нибудь матча запасные футболисты «Динамо» взяли нас к себе поиграть в квадрат. Гусев, Рыбка, Драгович, Вида – это было незабываемо и на всю жизнь!

Самый талантливый из моего поколения – Илья Забарный. У него всегда был самый высокий уровень и все увлекались игрой Ильи в любом возрасте. Забарный рано попал в молодежку, а затем и в первую команду. Никто не сомневался, что Илья вырастет у сильного футболиста.

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Источник Футбол 24
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