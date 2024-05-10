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Украина. Первая лига
10 мая 2024, 16:49 |
729
3

Тренер Хуста: «Мобилизация? Нам нужны гарантии проведения соревнований»

Владимир Цыткин – о ситуации вокруг Николая Сираша

10 мая 2024, 16:49 |
729
3
Тренер Хуста: «Мобилизация? Нам нужны гарантии проведения соревнований»
dynamo.kiev.ua. Владимир Цыткин

Главный тренер «Хуста» Владимир Цыткин прокомментировал ситуацию с мобилизацией его подопечного Николая Сираша:

«Связи с Николаем нет уже третий день. По предварительным данным, он находится в военной части, но где именно конкретно, мы не знаем. В ТЦК нам ничего не объяснили, а просто, скажем так, «отфутболили».

По моему мнению, речь идет не о проблемах нашего футболиста и даже о проблемах нашего клуба, речь идет о потенциальных проблемах всего украинского футбола.

Хочу объяснить позицию нашего клуба. Дело не в том, что мы хотим бронирования для отдельного футболиста или для отдельных футболистов одного клуба. Здесь вопрос в другом. Если мы принимаем участие в соревнованиях ПФЛ, где сейчас около 40 клубов, то есть это где-то 800 профессиональных футболистов, у которых есть контракты. То есть, нам надо просто определить правила игры.

Мы проводим чемпионат только с согласования высшей власти в стране, потому что мы получаем на это разрешение, и нам надо знать, на каких правилах мы его проводим, чтобы у нас не было таких ситуаций.

Потому что, например, в субботу у нас ближайшая игра чемпионата, к нам поедет команда соперника из Чернигова, и что будет, если на вокзале всю их команду упакуют и повезут в ТЦК? Или, что будет, если, например, мы завтра поедем на матч, а нас снимут где-то с поезда — а это вполне возможно. Что будет завтра? Что будет с командами Второй, Первой лиги?

В Украине сейчас бронирование имеют пять команд УПЛ. Что делать дальше? Это идет срыв чемпионата, я уже не говорю о каких-то спортивных результатах.

То есть, наш клуб просто попросил помощи ПФЛ, УАФ, чтобы они рассказали, как они это видят. Возможно, вы не знаете, уже была официальная реакция УАФ, но, как по мне, это просто позор, потому что это просто отписка. В двух словах это можно обозначить так, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих. То есть, что хотите, то и делайте, это не наша проблема.

Нам нужны гарантии проведения соревнований. Речь идет о профессиональных клубах, которые платят достаточно серьезные денежные взносы. Мы хотим, чтобы этот прецедент был решен не только в отношении нашего клуба и нашего игрока, а в отношении всего украинского футбола, потому что завтра этот прецедент повторится, я в этом уверен».

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Владимир Цыткин Николай Сираш Хуст мобилизация российско-украинская война Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Олег Дидух Источник: Суспильне Спорт
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Український Крим
Слухай ти, Циткін, потрібні гарантії? Подзвони Хуйлу і домовся з ним про гарантії! Він тебе уважно вислухає Просто ідіот
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+4
Crimea
Тися курва заспокоїш? Дайте цьому відкормленому повістку! 
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+1
Игорь Нестеренко
Бляха на Харків йде зараз повномасштабний наступ, а ця дівчинка ображається....За мною гори, яке там горе, так виходить
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