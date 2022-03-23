Легионер Днепра-1 продолжит карьеру в Польше

Польская «Ягеллония» официально сообщила о подписании испанского форварда «Днепра-1» Марка Гуаля.

Речь идет об аренде до конца сезона. В «Ягеллонии» 25-летний Гуаль будет выступать под 28-м номером.

Напомним, Гуаль перешел в «Днепр-1» только в январе текущего года. Пока что он так и не успел провести ни одного официального матча за украинский клуб.