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Легионер Днепра-1 продолжит карьеру в Польше

Марк Гуаль стал игроком «Ягеллонии»

  • 23.03.2022 19:02
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Легионер Днепра-1 продолжит карьеру в Польше
© ФК Ягеллония. Марк Гуаль

Польская «Ягеллония» официально сообщила о подписании испанского форварда «Днепра-1» Марка Гуаля.

Речь идет об аренде до конца сезона. В «Ягеллонии» 25-летний Гуаль будет выступать под 28-м номером.

Напомним, Гуаль перешел в «Днепр-1» только в январе текущего года. Пока что он так и не успел провести ни одного официального матча за украинский клуб.

Источник — ФК Ягеллония

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