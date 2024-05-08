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Украина. Премьер лига
08 мая 2024, 13:04 | Обновлено 08 мая 2024, 13:07
178
0

Где смотреть онлайн матч УПЛ Кривбасс – Полесье

Поединок пройдет 12 мая в Кривом Роге

08 мая 2024, 13:04 | Обновлено 08 мая 2024, 13:07
178
0
Где смотреть онлайн матч УПЛ Кривбасс – Полесье
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 12 мая, состоится матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Кривбасс» Кривой Рог и «Полесье» Житомир.

Игра пройдет в Кривом Роге на стадионе «Горняк». Матч начнется – в 18:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Криворожский «Кривбасс» в турнирной таблице УПЛ занимает 3-е место, имея в активе 54 очка. У «Полесья» 6-я позиция и 43 набранных пункта.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Видеотрансляцию матча «Кривбасс» – «Полесье» проводит УПЛ ТВ.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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