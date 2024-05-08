Украина. Премьер лига08 мая 2024, 13:04 | Обновлено 08 мая 2024, 13:07
178
0
Где смотреть онлайн матч УПЛ Кривбасс – Полесье
Поединок пройдет 12 мая в Кривом Роге
08 мая 2024, 13:04 | Обновлено 08 мая 2024, 13:07
178
0
В воскресенье, 12 мая, состоится матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Кривбасс» Кривой Рог и «Полесье» Житомир.
Игра пройдет в Кривом Роге на стадионе «Горняк». Матч начнется – в 18:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Криворожский «Кривбасс» в турнирной таблице УПЛ занимает 3-е место, имея в активе 54 очка. У «Полесья» 6-я позиция и 43 набранных пункта.
Видеотрансляцию матча «Кривбасс» – «Полесье» проводит УПЛ ТВ.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 мая 2024, 12:52 0
Известный тренер поделился мнением о предателе Украины
Футбол | 07 мая 2024, 15:40 0
Форвард с детства мечтал о мадридском клубе
Футбол | 08.05.2024, 11:58
Футбол | 07.05.2024, 23:57
Футбол | 08.05.2024, 06:45
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.05.2024, 07:20 34
07.05.2024, 12:00 2
07.05.2024, 06:23 2
06.05.2024, 20:36 10
07.05.2024, 14:16 38
07.05.2024, 11:58
06.05.2024, 23:14 2
06.05.2024, 15:15 4