В воскресенье, 12 мая, состоится матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Кривбасс» Кривой Рог и «Полесье» Житомир.

Игра пройдет в Кривом Роге на стадионе «Горняк». Матч начнется – в 18:00.

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Криворожский «Кривбасс» в турнирной таблице УПЛ занимает 3-е место, имея в активе 54 очка. У «Полесья» 6-я позиция и 43 набранных пункта.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Видеотрансляцию матча «Кривбасс» – «Полесье» проводит УПЛ ТВ.