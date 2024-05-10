Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Максим СМИЯН: «В Заре много индивидуально сильных игроков»
Украина. Премьер лига
10 мая 2024, 10:15 | Обновлено 10 мая 2024, 10:16
62
0

Максим СМИЯН: «В Заре много индивидуально сильных игроков»

Защитник «Вереса» поделился ожиданиями от матча с «Зарей»

10 мая 2024, 10:15 | Обновлено 10 мая 2024, 10:16
62
0
Максим СМИЯН: «В Заре много индивидуально сильных игроков»
НК Верес. Максим Смиян

Защитник ровенского «Вереса» Максим Смиян поделился ожиданиями от матча 28-го тура против луганской «Зари».

– Максим, в составе «Зари» ты дебютировал на профессиональном уровне, успел сыграть в еврокубках. Будет ли особенным для тебя предстоящий матч?

– В системе «Зари» я провел четыре с половиной года, успел дебютировать на взрослом уровне. Но каким-то принципиальным этот матч для меня не будет. Хотя, интересно сыграть против ребят, с которыми недавно был в одной команде.

– С кем сейчас общаешься в составе «Зари»? Следишь ли в целом за матчами этой команды?

– Периодически с некоторыми игроками поддерживаем связь. Да, за матчами слежу, как и за всеми другими матчами Премьер-лиги.

– Какие сильные стороны в игре этой команды? Какую игру соперник предложит «Вересу» в понедельник?

– У «Зари» много индивидуально сильных игроков, которые могут сыграть нестандартно. Команда качественно использует свободное пространство. Пока не знаю, какую именно игру они нам предложат. Но мы точно будем готовы к этому.

– С каким в целом настроением команда готовится к выезду в Киев?

– Команда готовится с позитивным настроем после победы над «Минаем». Но понимаем, что осталось три игры и нам нужно брать очки в каждой из них.

Матч «Заря» – «Верес» состоится 13 мая в 18:00 по киевскому времени.

По теме:
Заря получит солидные бонусы от Реала за Лунина. Известны условия и сумма
Состоялась жеребьевка переходных матчей между Первой и Второй лигой
Виктория – Эпицентр, Ингулец – Агробизнес, Левый берег – Прикарпатье. LIVE
Максим Смиян Верес Ровно Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Заря - Верес
Дмитро Вербинський Источник: ФК Верес
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В ПСЖ определились с заменой Мбаппе. Им интересуется пол-Европы
Футбол | 10 мая 2024, 09:13 0
В ПСЖ определились с заменой Мбаппе. Им интересуется пол-Европы
В ПСЖ определились с заменой Мбаппе. Им интересуется пол-Европы

Французский клуб уже провел первые переговоры с представителями Дьекереша

Расклады в еврокубках. Шахтер болеет за Реал, а Бенфика и Трубин – за Байер
Футбол | 10 мая 2024, 09:00 6
Расклады в еврокубках. Шахтер болеет за Реал, а Бенфика и Трубин – за Байер
Расклады в еврокубках. Шахтер болеет за Реал, а Бенфика и Трубин – за Байер

В мид-уик были сыграны ответные полуфинальные матчи еврокубков

Легендарный Касильяс расхвалил Лунина и сообщил, кто сыграет в финале ЛЧ
Футбол | 09.05.2024, 20:46
Легендарный Касильяс расхвалил Лунина и сообщил, кто сыграет в финале ЛЧ
Легендарный Касильяс расхвалил Лунина и сообщил, кто сыграет в финале ЛЧ
Парадокс имени Беллингема. Боруссии Д финансово выгоднее проиграть финал ЛЧ
Футбол | 09.05.2024, 18:34
Парадокс имени Беллингема. Боруссии Д финансово выгоднее проиграть финал ЛЧ
Парадокс имени Беллингема. Боруссии Д финансово выгоднее проиграть финал ЛЧ
Лунин поставил Реалу ультиматум. Андрей продлит контракт при одном условии
Футбол | 09.05.2024, 18:45
Лунин поставил Реалу ультиматум. Андрей продлит контракт при одном условии
Лунин поставил Реалу ультиматум. Андрей продлит контракт при одном условии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Появились новые детали о футболисте, которого забрали представители ТЦК
Появились новые детали о футболисте, которого забрали представители ТЦК
08.05.2024, 11:58 82
Футбол
Анчелотти оценил сумасшедший матч с Баварией, в котором Лунин пропустил гол
Анчелотти оценил сумасшедший матч с Баварией, в котором Лунин пропустил гол
09.05.2024, 01:40 2
Футбол
Сумасшедший камбэк галактикос. Реал вырвал победу у Баварии
Сумасшедший камбэк галактикос. Реал вырвал победу у Баварии
09.05.2024, 00:01 90
Футбол
Стало известно местонахождение футболиста Хуста, которого забрал ТЦК
Стало известно местонахождение футболиста Хуста, которого забрал ТЦК
08.05.2024, 17:55 47
Футбол
ФОТО. Арбитр не засчитал гол Баварии Лунину на 90+13-й из-за якобы офсайда
ФОТО. Арбитр не засчитал гол Баварии Лунину на 90+13-й из-за якобы офсайда
09.05.2024, 00:56 32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем