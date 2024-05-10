Максим СМИЯН: «В Заре много индивидуально сильных игроков»

Защитник ровенского «Вереса» Максим Смиян поделился ожиданиями от матча 28-го тура против луганской «Зари».

– Максим, в составе «Зари» ты дебютировал на профессиональном уровне, успел сыграть в еврокубках. Будет ли особенным для тебя предстоящий матч?

– В системе «Зари» я провел четыре с половиной года, успел дебютировать на взрослом уровне. Но каким-то принципиальным этот матч для меня не будет. Хотя, интересно сыграть против ребят, с которыми недавно был в одной команде.

– С кем сейчас общаешься в составе «Зари»? Следишь ли в целом за матчами этой команды?

– Периодически с некоторыми игроками поддерживаем связь. Да, за матчами слежу, как и за всеми другими матчами Премьер-лиги.

– Какие сильные стороны в игре этой команды? Какую игру соперник предложит «Вересу» в понедельник?

– У «Зари» много индивидуально сильных игроков, которые могут сыграть нестандартно. Команда качественно использует свободное пространство. Пока не знаю, какую именно игру они нам предложат. Но мы точно будем готовы к этому.

– С каким в целом настроением команда готовится к выезду в Киев?

– Команда готовится с позитивным настроем после победы над «Минаем». Но понимаем, что осталось три игры и нам нужно брать очки в каждой из них.

Матч «Заря» – «Верес» состоится 13 мая в 18:00 по киевскому времени.