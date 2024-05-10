Оглашены претенденты на Globe Soccer Awards среди команд Европы

Учредители премии Globe Soccer Awards назвали претендентов на звание лучшей европейской команды в 2024 году.

В число соискателей награды среди мужчин вошли лондонский «Арсенал», «Аталанта», «Барселона», леверкузенский «Байер», мюнхенская «Бавария», дортмундская «Боруссия», «Брест», «Жирона», миланский «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Монако», «ПСЖ», мадридский «Реал» и «Спортинг».

Среди женщин за титул лучшей команды поборются «Рома», «Барселона», «Бавария», «Челси», «Ювентус», «Лион», «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Реал» Мадрид и «Вольфсбург».

Как известно, в финале Лиги чемпионов-2023/2024 сыграют мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия», в финале Лиги Европы встретятся «Аталанта» и леверкузенский «Байер», а за победу в Лиге конференций сойдутся «Олимпиакос» и «Фиорентина».

Ранее сообщалось, что Globe Soccer Awards названы претенденты на звание лучшего игрока 2024 года.