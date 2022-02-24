Польша, Швеция и Чехии требуют УЕФА ввести санкции против России

Футбольные федерации Польши, Швеции и Чехии осудили военную агрессию России в отношении Украины.



Федерациями этих стран было подписано совместное письмо в адрес УЕФА, в котором требуется запретить проведение стыковых матчей ЧМ-2022 в России.



Также сообщается, что футбольные федерации Польши, Швеции и Чехии ожидают немедленной реакции ФИФА и УЕФА и представления альтернативных решений для предстоящих матчей.



Отметим, что все эти команды идут по пути B. Полуфиналы запланированы на 24 марта, финалы – на 29 марта.



Путь B



Россия – Польша

Швеция – Чехия