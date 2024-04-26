Рух стал бронзовым лауреатом премии UEFA Grassroots Awards
Премия вручается за выдающийся вклад в развитие футбола
Львовский «Рух» оказался среди лауреатов ежегодной премии от УЕФА сезона 2023/24 – UEFA Grassroots Awards.
Команда из Львова стала бронзовым лауреатом премии UEFA Grassroots Awards в нынешнем сезоне. Это ежегодная награда, которая присуждается футбольным клубам и проектам, внесшим выдающийся вклад в футбол в Европе.
Кандидатов выдвигают европейские национальные футбольные ассоциации, а победителей выбирает Комитет развития и технической помощи УЕФА в соответствии с рекомендациями Группы общественных организаций УЕФА.
Первое место в сезоне 2023/24 занял словацкий ДАК 1904, а второе – ирландский «Богемиан».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-тренер «Динамо» расхвалил Владимира Бражко
Арне Слот хочет тренировать легендарный клуб АПЛ