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Украина. Премьер лига
26 апреля 2024, 00:19 | Обновлено 26 апреля 2024, 00:26
137
0

Рух стал бронзовым лауреатом премии UEFA Grassroots Awards

Премия вручается за выдающийся вклад в развитие футбола

26 апреля 2024, 00:19 | Обновлено 26 апреля 2024, 00:26
137
0
Рух стал бронзовым лауреатом премии UEFA Grassroots Awards
ФК Рух

Львовский «Рух» оказался среди лауреатов ежегодной премии от УЕФА сезона 2023/24 – UEFA Grassroots Awards.

Команда из Львова стала бронзовым лауреатом премии UEFA Grassroots Awards в нынешнем сезоне. Это ежегодная награда, которая присуждается футбольным клубам и проектам, внесшим выдающийся вклад в футбол в Европе.

Кандидатов выдвигают европейские национальные футбольные ассоциации, а победителей выбирает Комитет развития и технической помощи УЕФА в соответствии с рекомендациями Группы общественных организаций УЕФА.

Первое место в сезоне 2023/24 занял словацкий ДАК 1904, а второе – ирландский «Богемиан».

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Рух Львов УЕФА награды УЕФА ДАК 1904 Дунайска Стреда Богемиан
Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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