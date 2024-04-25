Игрок Альмерии, назвавший арбитра «долбаным идиотом», пропустит 5 матчей

Футболист испанской «Альмерии» Ларжи Рамазани получил серьёзное наказание за оскорбление в адрес арбитра.

В концовке матча с «Вильярреалом», после одного из спорных моментов, игрок назвал судью долбаным идиотом (в оригинале использована нецензурная лексика). За это Комитет по этике приговорил футболиста к пяти матчам дисквалификации и штрафу в размере 2,4 тысячи евро, информирует Diario de Almeria.

Таким образом, Рамазани пропустит практически всю концовку сезона-2023/2024. При этом он получил наименьшую меру наказания, ведь за подобное оскорбление судьи, согласно регламенту, игрока могут отстранить на срок до 12 матчей.

Отметим, что в общей сложности 23-летний нападающий провел за «Альмерию» в нынешнем сезоне Ла Лиги 29 матчей и забил 3 мяча.