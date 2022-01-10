На Десну наложен трансферный бан. Он не играл, но хочет заоблачные суммы

Спортивный директор черниговской «Десны» Вадим Мельник подтвердил информацию, что клуб получил трансферный бан за долги по заработной плате перед 22-летним румынским защитником Константином Димой, который пробыл в Чернигове 5 месяцев и сыграл за команду ровно 1 минуту:

«По состоянию на сегодняшний день на «Десну» действительно наложен трансферный бан, который запрещает ей регистрировать новых футболистов. Это официальная информация, мы ее не скрываем. Если нам удастся решить этот вопрос, запрет будет снят, а мы сможем подписывать новичков. Сейчас идут переговоры. Между кем? Между всеми заинтересованными сторонами. Пока мы не можем найти точку соприкосновения. Клуб хочет одно, футболист – другое. Все стороны ищут правильный для себя выход из сложившегося положения. Надеемся, что удастся найти решение, которое устроит всех.

Когда наступит ясность? Может быть, сегодня, может быть, завтра, а, может быть, никогда. На данный момент идут переговоры. Это все, что я могу сказать. Говорить о том, что для нашего клуба все решится благополучно, будет неправильно, как и о том, что ситуация не изменится в лучшую сторону. Я думаю, все решится. Когда – это другой вопрос.

Как сильно повлиял запрет на трансферы? Трансферный бан не означает, что клуб находится на грани исчезновения, как об этом поспешили написать некоторые СМИ. Клуб в чем-то не прав, но и футболист не прав. Константин Дима вообще не играл, а хочет получить какие-то заоблачные суммы. Три месяца побыл в команде – выставили бан. Так наказывать «Десну» тоже неправильно.

Понятно, что мы хотим закрыть этот вопрос в ближайшее время, но пока не договорились. Находимся в стадии переговоров. Трансферное окно большое. Все стороны заинтересованы в том, чтобы быстрее с этим разобраться, но пока не можем найти точки соприкосновения. То, что хочет футболист, нас не устраивает. То, что мы предлагаем, ему не подходит.

Федерация говорит решать вопрос с футболистом. Если игрок даст добро и заберет свой иск против нас… Пока разговариваем. Нельзя сказать, что мы чего-то боимся. Хотим быстрее закрыть этот вопрос и брать новых футболистов, возможно, проводить омоложение состава. Но это все будет потом.

Я не считаю, что самая большая проблема в нашем футболе ‒ это «Десна» Чернигов, о которой сейчас едва ли не все сайты пишут в плохом ключе. Такое впечатление, что в украинском футболе больше ничего не происходит. Мол, у всех все здорово, а у нас трансферный бан».