Илья СКОРОПАШКИН: «Десне грозит лишение профессионального статуса»

Спортивный юрист рассказал о возможный санкциях

  • 09.01.2022 11:22
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  • 1 комментарий
Илья СКОРОПАШКИН: «Десне грозит лишение профессионального статуса»
© Sport.ua. Илья Скоропашкин

Спортивный юрист, руководитель «ISKOR Sport Lawyers Agency» Илья Скоропашкин рассказал о санкциях, которые могут быть применены к «Десне» из-за невыплаты долгов. Накануне Палата по разрешению споров ФИФА обязала черниговский клуб выплатить свыше 400 тысяч долларов своему бывшему игроку – румынскому легионеру Константину Диме.

«Условия контракта должны соблюдаться. Это один из основополагающих принципов ФИФА. Независимо от того, задействовал ли футбольный клуб игрока для участия в официальных матчах или нет, соблюдать условия контракта обязаны обе стороны. Футболист обязан тренироваться и не нарушать спортивный режим, а клуб – своевременно и в полном объеме выплачивать ему заработную плату.

Если клуб задерживает выплаты, игрок вправе досрочно расторгнуть контракт и требовать компенсацию, которая обычно рассчитывается исходя из оставшейся суммы контракта. Это стандартная практика органов футбольного правосудия ФИФА.

В случае невыполнения клубом решения, принятого органами ФИФА, по выплате игроку компенсации в установленный срок, следует автоматическая санкция в виде запрета на регистрацию новых игроков на национальном и международном уровнях до момента полной выплаты.

Если в течение трех последующих заявочных периодов клуб не выплатил присужденную сумму в полном объеме и нет соглашения с игроком об отсрочке выплаты, дисциплинарные органы ФИФА будут применять более жесткие санкции в виде принудительного понижения клуба в классе или лишения профессионального статуса», - сказал Скоропашкин.

Напомним, ранее юрист объяснил, почему Селезневу ничего не будет за угрозы журналисту.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(9 голосов)

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Комментарии
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    odiniznashih
    odiniznashih, 09.01.2022 11:59
    0
    Опять Минай останется в вышке
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