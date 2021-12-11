Юрист объяснил, почему Селезневу ничего не будет за угрозы журналисту

Илья Скоропашкин уверен, что никаких уголовных санкций в этом деле не будет

  • 11.12.2021 17:56
  • 2096 просмотров
  • 9 комментариев
Юрист объяснил, почему Селезневу ничего не будет за угрозы журналисту
© ФК Минай. Евгений Селезнев

Спортивный юрист, руководитель «ISKOR Sport Lawyers Agency» Илья Скоропашкин рассказал о том, какими могут быть юридические последствия скандальной истории с участием форварда «Миная» Евгения Селезнева и журналиста Андрея Сенькива.
 
«В Уголовном кодексе Украины есть статьи «Погроза або насильство щодо журналіста» (345-1) и «Посягання на життя журналіста» (348-1), но для судебной перспективы уголовного дела важно, чтобы угроза имела реальный характер. Признаваться будет только та угроза, которую воспринял сам потерпевший, как реальную опасность.
 
В то же время, на опубликованных в интернете записях мы слышим, как один человек (Селезнев) унижает собеседника, в том числе угрозами, а второй (Сенькив) с него фактически стебется, не воспринимая это серьезно.
 
Если честно, я не вижу оснований для того, чтобы Селезнев понес в результате уголовную ответственность за свои действия, независимо от того, что по заявлению журналиста в полиции внесут ведомости в ЕРДР о совершении уголовного правонарушения.
 
Футбольной общественности известен бурный, а порой неуравновешенный характер этого спортсмена. Но, на мой взгляд, не в лучшем свете выглядит и его собеседник, который очевидно провоцирует футболиста, и все это в результате перерастает в очень неприятный разговор, уровень приличия которого явно оставляет желать лучшего. Эта история не красит никого: ни футболиста, который понимает, что он известный человек в футбольном обществе и должен уметь контролировать эмоции, ни журналиста, общение которого в данном разговоре имеет очевидные черты троллинга.
 
Как известно, звонок Селезнева был вызван предыдущими высказываниями журналиста, которые спортсмен посчитал обидными и недостоверными, поэтому отмечу, что в таких ситуациях спорные вопросы необходимо решать в суде. Если человек считает, что в отношении него была опубликована недостоверная информация, чем нарушена его деловая репутация, честь и достоинство, он должен действовать исключительно правовым способом. Только так можно не только добиться опровержения, но и получить соответственную денежную компенсацию. И не нужно никаких звонков и телефонных оскорблений, которые могут быть оценены в том числе как угроза физической расправы.
 
Уверен, что в этом деле никаких уголовных санкций не будет. Депутатское обращение, конечно, способно обратить дополнительное внимание к данной истории, но сути это не меняет», – заявил юрист.

ВИДЕО. Да я тебе таких лещей надаю! Селезнев с матами угрожал журналисту

Источник — Meta-ratings.com.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Владимир Копяк
    Владимир Копяк, 11.12.2021 18:18 (изменен)
    +3
    romanchik.8409, 11.12.2021 18:00
    Грамотно..Это для тех кто видит Селю в тюрьме.
    Согласен, селя сейчас в тюрьму не сядет, законы у нас дерьмовые... Но уверен на все сто, что он по жизни плохо закончит, когда-то по утру, наткнутся на него в сточной канаве (передоз)...
    Ссылка
    wartaan
    wartaan, 11.12.2021 18:45
    +1
    это типичное м.хулиганство и админ. ответственность, недоноску метлу в руки - якорь в задницу и 15 суток подметаль улицы от окурков. там ему самое место, а не на ф.поле.
    Ссылка
    Tridentglory
    Tridentglory, 11.12.2021 18:30
    +1
    Они пиарят друг дружки и стебутся над нами... противные они!
    Ссылка
    Михаил Степанов
    Михаил Степанов, 11.12.2021 18:54
    0
    Юриста, вместе с тюленем, на одну скамью...Любой юрист пострадавшего скажет что стеб это нервная защитная реакция на угрозу...
    Ссылка
    terhoha
    online
    terhoha, 11.12.2021 18:51
    0
    Задовбали своїм селезньом. Спорт уа.про спорт пишіть а не сплєтні різні. Кого цікавить оце деревяне створіння.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    Владимир Копяк, 11.12.2021 18:13
    0
    Украинские законы принимали бандиты и мошенники, чтобы самим не попасть под раздачу в дальнейшем. Это знают и такие отморозки, типа селезнева, так что у любого человека, и даже журналиста, практически нет шансов выиграть такое дело и привлечь таких неадекватов к порядку...
    Ссылка
    Tridentglory
    Tridentglory, 11.12.2021 18:30
    -1
    romanchik.8409, 11.12.2021 18:13
    ГомоСенькив ЛГБТ всех сильнее и пахучей
    ОПЗЖ, даже рядом не лежало!
    Ссылка
    romanchik.8409
    online
    romanchik.8409, 11.12.2021 18:13
    -3
    ГомоСенькив ЛГБТ всех сильнее и пахучей
    Ссылка
    romanchik.8409
    online
    romanchik.8409, 11.12.2021 18:00
    -3
    Грамотно..Это для тех кто видит Селю в тюрьме.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности