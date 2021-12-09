ВИДЕО. Да я тебе таких лещей надаю! Селезнев с матами угрожал журналисту

Андрей Сенькив выложил запись разговоров с форвардом и обратился в полицию

  • 09.12.2021 16:45
  • 5648 просмотров
  • 45 комментариев
ВИДЕО. Да я тебе таких лещей надаю! Селезнев с матами угрожал журналисту
© ФК Минай. Евгений Селезнев

Форвард «Миная» Евгений Селезнев в телефонных разговорах угрожал журналисту Андрею Сенькиву, ведущему футбольной программы ТаТоТаке.

Сенькив ранее заявил, что у Селезнева за период осени «было несколько загулов», и претендент на звание лучшего бомбардира УПЛ в истории решил позвонить журналисту.

Фрагменты телефонных разговоров Селезнева с Сенькивым:

25 ноября

  • Селезнев: «Ты просто меня взял и оклеветал. Ты мне просто не оставляешь выбора. Я сейчас просто передам номер телефона людям. И скажу: меня просто взяли и оклеветали. Тогда ты будешь с ними разговаривать. Они сейчас в Киеве».

8 декабря

  • Селезнев:  «Слушай, вот честно, я приеду в Киев 12-го, я тебе таких лещей, с**а, н***й, надаю. Я тебе клянусь».
  • Селезнев: «Я хочу тебе е***о набить».
  • Селезнев: «Вот смотри, честное слово. Ты боишься встретиться. Но если я тебе увижу, я тебя пошлю н***й. Лучше н***й… Если до того, как увидел меня, лучше беги н***й, я тебе серьезно говорю».
  • Селезнев: «Я заеду к вам в студию, я тебя с**а дерну н***й перед камерами. Дерну тебя лично за твой п***ь. Понял? Я реально дерну. Ты ж понимаешь, когда я завожусь, то лучше со мной не связываться.
  • Селезнев: «Ты можешь записывать разговор, мне вообще п***ю. Ну смотри, я знаю, где твоя студия. Я тебя дерну н***й 12-го. Когда вся команда приедет, б***ь, и ты перед ними тоже самое скажешь. Скажешь такое?

ВИДЕО 18+. На видео присутствует ненормативная лексика

Андрей Сенькив рассказал о ситуации в Facebook:

  • Коротко про ситуацію зі Селезньовим. Без оцінки самої розмови - ви самі її зробити за мене. 
  • 1. Бог і ще купа людей свідки - я не хотів публікувати нашу розмову з Селезньовим, яка відбулася ще 25 листопада. Він погрожував тим, що мене наберуть якісь люди, а згодом і під'їдуть. Вирішив так - наберуть, тоді будемо розбиратися. Мене не набрали. І я забув за цю всю історію. 
  • 2. Але вчора згадав. Дзвінки сипалися з самого ранку. Селезньов не підбирав слів, обзивав і прямо погрожував. Дороги назад не було, соррі. 
  • 3. Від Селезньова я реально втомився. Кілька днів провести в спілкуванні з ним - те ще задоволення. Тому від сьогодні я заблокував його де тільки можна. Трубки від інших людей з клубу теж не підіймаю. Ми достатньо наговорилися. Стоп! 
  • 4. Єдине місце, де я готовий розбиратися зі Селезньовим - правозахисні структури. Заяву в поліцію я вже подав. Вона "в опрацюванні". Це потрібно було зробити - знаю точно, що я не єдиний, кому отак погрожував Селезньов. Є купа історій в публічній площині, а є й непублічні - страждали і журналісти, і футболісти команд-суперниць. Але ті вирішили не давати хід цим історіям у публічній площині. Це неправильно. Отаких рекордсменів треба карати. Законними методами. 
  • 5. Мої два інсайди про те, що Селезньов часто випиває, а в команді бардак і хаос, підтверджувала купа людей протягом тривалого часу. Це загальновідомий факт. Як "трава зелена" чи "на небі є хмари". На це взагалі ніхто не звернув уваги. Під останнім випуском жодного (!) коментаря про Минай. Я на 100 відсотків довіряю цій інформації. Скажу більше - їй довіряють й інші учасники нашої розмови. Але хто ж скаже про це публічно?
  • Водночас я розумію, що інсайди - досить тонкий лід. Кому вірити, а кому - ні? Хто каже правду, а хто просто хайпує? Відповідь проста - тут питання виключно довіри. Жоден, ЖОДЕН журналіст не розкриє вам свої джерела. Ні ді Марціо, ні Романо, ні Фальк. Так працює ця сфера. Лише ваше право вірити або не вірити. Як і право суб'єктів тієї чи іншої інформації бути нею незадоволеним. Або більше - користуватися юридичними важелями. Це метод правової країни. 
  • І я хочу в такій жити.
     

Источник — ТаТоТаке

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    AK.228
    online
    AK.228, 09.12.2021 17:05 (изменен)
    +10
    Пора эту тварь - полуфутболиста привлекать к ответственности
    Стаття 345-1. Кримінального Кодексу України
    Погроза або насильство щодо журналіста
    1. Погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо журналіста, його близьких родичів чи членів сім’ї у зв’язку із здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності -
    карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.
    Ссылка
    FunnyCat_____
    FunnyCat_____, 09.12.2021 17:01
    +9
    Если бы зашквары конвертировали в голы, Селя бы уже и Пеле догнал
    Ссылка
    Robert Monroe
    Robert Monroe, 09.12.2021 16:59
    +9
    Коли вже це дегенеративне створіння попустять?
    Ссылка
    bonv
    bonv, 09.12.2021 17:04
    +8
    Цей кормілєц вже всіх дістав..
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 09.12.2021 16:54 (изменен)
    +8
    Представляю, если бы нападающий и главный тренер Астон Виллы или Штутгарта позвонил бы английскому / немецкому спортивному журналисту с такими вот угрозами и рассказами "слышишь, да я непростой человек на Украине". Уровень общения гопников. Такого "добра" в украинском футболе хватает.
    -
    Вот аудиозаписи общения Суркиса, Коломойского и Ахметова для сравнения.
    https://www.youtube.com/watch?v=Ity7uFEYaOg
    https://www.youtube.com/watch?v=llMq3C8vEio
    https://www.youtube.com/watch?v=bJa-9dqKRPk
    Ссылка
    Robert Monroe
    Robert Monroe, 09.12.2021 16:59
    +6
    Коли вже це дегенеративне створіння попустять?
    Ссылка
    pricolist
    pricolist, 09.12.2021 17:17
    +5
    Твою ж матч, а я плохой коммент оставил про Селю под одной из новостей на Спорт юа. Ребята, удалить коммент никак нельзя? я не хочу чтобы меня нашли и побили(((
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 09.12.2021 17:03 (изменен)
    +5
    romanchik.8409, 09.12.2021 16:59
    Ну ,давай объективно ,Сенькив и журналист....Несовместимо...Ну это чернуха,желтуха...Он реально какой то гнилой..А Селя он тугой,тупой... Можно было сделать все по красоте. Заставив опровергнуть то,что он считает ложью..А так они все дико неприятные особы...По х на Селю и Сенькива вместе взятых.Но для Тотаке пиар адский...Они ещё выставить должны Селивану
    Рыба, как известно, гниет с головы. Какая "культура" общения у руководства украинского футбола (олигархов), такая же "культура" процветает в их клубах. Помните как пьяная молодежь Шахтера говорили "Звони Ринату"? Это же из той же оперы. Или недавний случай с Гельзиным? Это системная проблема, такая "культура" общения процветает на самом высоком уровне.
    -
    Вот видео с грубым нарушением ПДР двух машин Игоря Суркиса. https://youtu.be/q9jqaRS8-v8?t=250 Послушайте какой там мат в адрес Болотникова.
    Ссылка
    AK.228
    online
    AK.228, 09.12.2021 17:14
    +4
    а никто и не говорит про посадки... санкция статьи довольно таки обширна
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    Scofield Lincoln, 09.12.2021 17:04
    +4
    Андрюха по красоте гопоту затроллил)
    Ссылка
    bonv
    bonv, 09.12.2021 17:04
    +3
    Депутат Верховной Рады Гончаренко призвал нацполицию и главу МВД заняться случаем с угрозами Селезнева журналисту. «Ну что, не политиками едиными.Тут футбольному журналисту Андрею Сенькиву угрожает футболист Евгений Селезнев. Национальная полиция Украины и лично Денис Монастырский (министр внутренних дел — прим.), прошу взять под свой контроль этот случай не просто хамства, но и угроз физического насилия.
    В нашей стране должен быть порядок. И он будет. Точка», — написал Гончаренко на своей странице в сети Facebook.
    Ссылка
    Juzik
    online
    Juzik, 09.12.2021 17:03
    +3
    И "журналист" и Селезень друг друга стоят. Первый - гнилью на работе занимается, второй - гнилой изнутри.
    Ссылка
    romaz82
    romaz82, 09.12.2021 17:40
    +2
    Начал боксом заниматься и возомнил о себе лишнего. Видно в ринге он ещё не отгребал хороших. Вот посадят в спарринге Женю пару раз на пятую точку, тогда-то он немного и подостынет.
    Ссылка
    AK.228
    online
    AK.228, 09.12.2021 17:36
    +2
    cucumber, 09.12.2021 17:33
    в общем сенькив молодец, посадил тунца не дал побить рекорд! Я тебя услышал
    да мне пофиг на его рекорды и то говно, что у него образовалось в голове.... человек из футболиста превратился в посмешище и социально опасного человека
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 09.12.2021 17:33 (изменен)
    +2
    Juzik, 09.12.2021 17:03
    И "журналист" и Селезень друг друга стоят. Первый - гнилью на работе занимается, второй - гнилой изнутри.
    Бросьте ссылки на видео, когда журналист Сенькив кого-то оскорбил или угрожал? Или бросьте ссылки, когда журналист Сенькив кого-то жестко критиковал без каких-либо оснований (инсайдов) или предположений (без раскрывания источников)?
    -
    Вы сомневаетесь, что Селезнев мог кого-то обматерить или побить в раздевалке Миная? Он Караваеву предлагал выйти поговорить.
    Ссылка
    cucumber
    cucumber, 09.12.2021 17:19
    +2
    pricolist, 09.12.2021 17:17
    Твою ж матч, а я плохой коммент оставил про Селю под одной из новостей на Спорт юа. Ребята, удалить коммент никак нельзя? я не хочу чтобы меня нашли и побили(((
    надо Селезнева посадить, чтобы не побил рекорд
    Ссылка
    vitaha33
    vitaha33, 09.12.2021 17:04
    +2
    Сеньків ще той пустозвон, а Селя ще то бидло. Один одного варті...
    Ссылка
    frifrikhk
    online
    frifrikhk, 09.12.2021 17:38
    +1
    Нащо тунца тривожити? Сеньків ще той хитрож..й, вирішив хайп піймати на неадекватності тунця
    Ссылка
    AK.228
    online
    AK.228, 09.12.2021 17:22
    +1
    udman1111, 09.12.2021 17:20
    Можливо і потрібно. Але і цих псевдожурналістів теж якось потрібно на місце ставити, а то повна безвідповідальність за їхню маячню.
    возможно.. но тунец забыл, что есть статья соответствующая ККУ
    Ссылка
    romanchik.8409
    online
    romanchik.8409, 09.12.2021 17:14
    +1
    AK.228, 09.12.2021 17:08
    Не порите горячку...За такое не сажают..Тем более в нашей стране телефонные разговоры в записи такое себе доказательство..Но расследовать будут наверное..
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