ВИДЕО. Да я тебе таких лещей надаю! Селезнев с матами угрожал журналисту

Форвард «Миная» Евгений Селезнев в телефонных разговорах угрожал журналисту Андрею Сенькиву, ведущему футбольной программы ТаТоТаке.
Сенькив ранее заявил, что у Селезнева за период осени «было несколько загулов», и претендент на звание лучшего бомбардира УПЛ в истории решил позвонить журналисту.
Фрагменты телефонных разговоров Селезнева с Сенькивым:
25 ноября
- Селезнев: «Ты просто меня взял и оклеветал. Ты мне просто не оставляешь выбора. Я сейчас просто передам номер телефона людям. И скажу: меня просто взяли и оклеветали. Тогда ты будешь с ними разговаривать. Они сейчас в Киеве».
8 декабря
- Селезнев: «Слушай, вот честно, я приеду в Киев 12-го, я тебе таких лещей, с**а, н***й, надаю. Я тебе клянусь».
- Селезнев: «Я хочу тебе е***о набить».
- Селезнев: «Вот смотри, честное слово. Ты боишься встретиться. Но если я тебе увижу, я тебя пошлю н***й. Лучше н***й… Если до того, как увидел меня, лучше беги н***й, я тебе серьезно говорю».
- Селезнев: «Я заеду к вам в студию, я тебя с**а дерну н***й перед камерами. Дерну тебя лично за твой п***ь. Понял? Я реально дерну. Ты ж понимаешь, когда я завожусь, то лучше со мной не связываться.
- Селезнев: «Ты можешь записывать разговор, мне вообще п***ю. Ну смотри, я знаю, где твоя студия. Я тебя дерну н***й 12-го. Когда вся команда приедет, б***ь, и ты перед ними тоже самое скажешь. Скажешь такое?
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Андрей Сенькив рассказал о ситуации в Facebook:
- Коротко про ситуацію зі Селезньовим. Без оцінки самої розмови - ви самі її зробити за мене.
- 1. Бог і ще купа людей свідки - я не хотів публікувати нашу розмову з Селезньовим, яка відбулася ще 25 листопада. Він погрожував тим, що мене наберуть якісь люди, а згодом і під'їдуть. Вирішив так - наберуть, тоді будемо розбиратися. Мене не набрали. І я забув за цю всю історію.
- 2. Але вчора згадав. Дзвінки сипалися з самого ранку. Селезньов не підбирав слів, обзивав і прямо погрожував. Дороги назад не було, соррі.
- 3. Від Селезньова я реально втомився. Кілька днів провести в спілкуванні з ним - те ще задоволення. Тому від сьогодні я заблокував його де тільки можна. Трубки від інших людей з клубу теж не підіймаю. Ми достатньо наговорилися. Стоп!
- 4. Єдине місце, де я готовий розбиратися зі Селезньовим - правозахисні структури. Заяву в поліцію я вже подав. Вона "в опрацюванні". Це потрібно було зробити - знаю точно, що я не єдиний, кому отак погрожував Селезньов. Є купа історій в публічній площині, а є й непублічні - страждали і журналісти, і футболісти команд-суперниць. Але ті вирішили не давати хід цим історіям у публічній площині. Це неправильно. Отаких рекордсменів треба карати. Законними методами.
- 5. Мої два інсайди про те, що Селезньов часто випиває, а в команді бардак і хаос, підтверджувала купа людей протягом тривалого часу. Це загальновідомий факт. Як "трава зелена" чи "на небі є хмари". На це взагалі ніхто не звернув уваги. Під останнім випуском жодного (!) коментаря про Минай. Я на 100 відсотків довіряю цій інформації. Скажу більше - їй довіряють й інші учасники нашої розмови. Але хто ж скаже про це публічно?
- Водночас я розумію, що інсайди - досить тонкий лід. Кому вірити, а кому - ні? Хто каже правду, а хто просто хайпує? Відповідь проста - тут питання виключно довіри. Жоден, ЖОДЕН журналіст не розкриє вам свої джерела. Ні ді Марціо, ні Романо, ні Фальк. Так працює ця сфера. Лише ваше право вірити або не вірити. Як і право суб'єктів тієї чи іншої інформації бути нею незадоволеним. Або більше - користуватися юридичними важелями. Це метод правової країни.
- І я хочу в такій жити.
Источник — ТаТоТаке
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Стаття 345-1. Кримінального Кодексу України
Погроза або насильство щодо журналіста
1. Погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо журналіста, його близьких родичів чи членів сім’ї у зв’язку із здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності -
карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.
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Вот аудиозаписи общения Суркиса, Коломойского и Ахметова для сравнения.
https://www.youtube.com/watch?v=Ity7uFEYaOg
https://www.youtube.com/watch?v=llMq3C8vEio
https://www.youtube.com/watch?v=bJa-9dqKRPk
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Вот видео с грубым нарушением ПДР двух машин Игоря Суркиса. https://youtu.be/q9jqaRS8-v8?t=250 Послушайте какой там мат в адрес Болотникова.
В нашей стране должен быть порядок. И он будет. Точка», — написал Гончаренко на своей странице в сети Facebook.
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Вы сомневаетесь, что Селезнев мог кого-то обматерить или побить в раздевалке Миная? Он Караваеву предлагал выйти поговорить.
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