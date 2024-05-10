Герой полуфинала Лиги чемпионов Хоселу не знает, останется ли в Реале

Форвард «Реала» Хоселу в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов оформил дубль в ворота «Баварии» и помог команде пробиться в финал турнира.

Игрок, который арендован у «Эспаньола», не знает, останется ли в команде. У клуба есть опция выкупа за 1,5 миллиона евро.

«Я наслаждаюсь тем, что происходит со мной в последнее время, но уже сосредоточен на оставшихся матчах. Я не знаю, останусь ли на новый сезон. Нужно вести переговоры, не все от меня зависит».

«Думаю, этот вопрос будем обсуждать после сезона», — сказал Хоселу.

34-летний игрок в нынешнем сезоне забил 16 голов и сделал 3 ассиста.