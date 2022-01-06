5 лучших и 5 худших сезонов Лобановского-тренера

83-я годовщина со дня рождения Валерия Васильевича Лобановского побудила блогера Sport.ua выделить самые успешные и самые неудачные сезоны выдающегося отечественного тренера. Здесь есть о чем поговорить.

Чем дальше уходят от нас времена Лобановского, тем большим ореолом легендарности овевает наша память ту эпоху. Практической тренерской деятельности Валерий Васильевич посвятил свыше 40 лет. Были сезоны звездные, был и откровенно провальный, были и просто неудачные (хотя уровень подготовки его команд даже в сезоны-катастрофы был не ровня нынешнему безвременью). Вспомним разные страницы тренерского пути Мэтра. Отмечу, что под сезоном я понимал то, что в разные времена в наших краях под ним подразумевалось: год, когда у нас играли по системе «весна – осень», и два полугодья, когда мы перешли на систему «осень – весна».

Успех: ежедекадно – суперклуб

1. 1975

Вряд ли кто-то поспорит с тем, что наиболее полно реализовать свои тренерские замыслы у Валерия Васильевича получилось в 1975 г. В альянсе с Олегом Петровичем Базилевичем в Киеве создали без преувеличения лучший клуб Старого Света, который в борьбе за место на европейском футбольном пьедестале буквально поиздевался над лучшими клубами ФРГ («Бавария») и Нидерландов (ПСВ) – стран, делегировавших свои национальные сборные в финал чемпионата мира 1974 г.

«Золотая пора» тотального футбола, в котором команда Лобановского – Базилевича была одним из законодателей мод. Интенсивная работа на тренировках – черта подготовки того «Динамо». Между сменой упражнений не возникало пауз! Игроки заранее знали, какое упражнение за каким следует!

Результат – выигрыш Кубка обладателей кубков (в финале разбит венгерский «Ференцварош» – 3:0), Суперкубка УЕФА (пострадала от динамовцев «Бавария» с общим счетом двух матчей 0:3), чемпионата СССР (под занавес турнира, уже в ранге чемпионов киевляне отгрузили дома по три мяча московским спартаковцам и автозаводцам). Да и «Золотой мяч»-1975 – награду лучшему футболисту Европы того времени – получил воспитанник Лобановского – Базилевича киевский динамовец Олег Блохин. А главное: наш клубный футбол заявил о себе во весь голос!

2. 1986

Снова Кубок кубков и союзное чемпионство у киевлян. В финале первого турнира динамовцы положили на лопатки мадридский «Атлетико» – 3:0, в решающем матче второго (какой сюжет: два соискателя «золота» играют между собой в горловом поединке в последнем матче сезона!) победа над московским «Динамо» – 2:1. Как отмечал тогда Лобановский, «в команде 1975 г. было больше ярких индивидуальностей», зато у триумфаторов-1986 «есть все шансы выйти на более высокий уровень игры». Показательные слова: даже после ярких побед Валерий Васильевич не оглядывался назад, а смотрел вперед! И снова Лобановский подготовил обладателя «Золотого мяча». На этот раз им стал Игорь Беланов. Чемпионат мира в Мексике? Снискав симпатии мировой футбольной прессы, сборная СССР под руководством Лобановского, к сожалению, прекратила борьбу в первом же раунде плей-офф, но, несмотря ни на что, смогла продемонстрировать образец современного футбола в матче против венгров, выигранном со счетом 6:0. А в октябре того же года в Париже на «Парк де Пренс» команда Валерия Лобановского нанесла болезненное поражение действующему чемпиону Европы: французы не нашли аргументов против голов Игоря Беланова и Василия Раца. По итогам классификации World Soccer, киевское «Динамо» стало в 1986 г. второй командой мира – после чемпионов планеты аргентинцев. То же издание назвало Лобановского в том году вторым тренером мира! А Ассоциация европейских спортивных журналистов признала Лобановского футбольным тренером 1986 г. в Европе!

3. 1998/1999

Третья великая динамовская команда Лобановского достигла своего пика в конце ХХ ст. Звездная пара форвардов Шевченко – Ребров преодолевала редуты лучших клубов континента, а пара центрбеков Головко – Ващук при поддержке Кахи Каладзе возводила непреодолимую стену перед воротами Александра Шовковского. «Сначала – команда, потом – ты», – такие слова говорил Лобановский на собеседованиях во время знакомства с игроками того созыва. И этот красноречивый лозунг они воплощали в жизнь, коллекционируя скальпы еврограндов. «Золотой дубль» в Украине и остановка в шаге от решающего поединка за самый почетный клубный трофей Европы – результаты команды Лобановского в том сезоне. Собственно, самого Полковника Техническая комиссия Кубка Виареджо (это был короткий период в истории награды топ-коучу Европы, когда процесс организовывала именно она) признала футбольным тренером года в Европе.

4. 1988

Легендарный полуфинал Euro-88 СССР – Италия обозреватели назвали «эталоном прессинга». Тогда команда в белых футболках под началом Валерия Васильевича буквально не позволяла «Скуадре Адзурре» перевести дух. Итог – заслуженная победа 2:0, и выход в финал чемпионата Европы. К сожалению, в финале повезло больше нидерландцам, и спор двух гуру тотального футбола выиграл Ринус Михелс. Но, несмотря на это, именно киевского тренера Европейский союз спортивной прессы назвал футбольным тренером года в Европе. В целом, на счету Полковника три таких награды – больше, чем у кого-либо из коллег.

5. 1985

«Золотой дубль» в чемпионате СССР + успешное прохождение осенних этапов триумфального розыгрыша Кубка кубков – достижения сезона-1985. Этот год – время становления второй великой команды Лобановского, которая через год покорит европейскую вершину. Первый сезон в «Динамо» будущего обладателя «Золотого мяча» – Игоря Беланова, и сразу эффектное подчеркивание своих игровых достоинств, что сполна проявилось в программном матче того года – киевском против «Спартака». Дубль Беланова принес киевлянам победу над извечным соперником и зажег радостью переполненные 100-тысячные трибуны. Наилучшая оценка работы Лобановского в сезоне-1985 – три аншлага на Республиканском стадионе за сезон! Этот фактор, а также то, что в 1985-м был достигнут наибольший прогресс в истории динамовского клуба (после 10-го места в 1984-м) обусловил то, что я ставлю этот сезон Лобановского выше очень похожего на него сезона-1974.

Неудачи: не каждый день масленица, бывает и великий пост

1. 1984

Безусловно, наихудший сезон команды, возглавляемой Лобановским. Лишь 10-е место в чемпионате СССР – ниже даже, чем было годом ранее, когда киевское «Динамо» тренировал Юрий Морозов (тогда динамовцы финишировали 7-ми). Грустный антирекорд союзных времен: на последнем календарном матче года между «Динамо» и ЦСКА на огромном 100-тысячнике собралось лишь 600 смельчаков. Меньше зрителей команды под руководством Лобановского не собирали никогда.

После 5-ти стартовых туров чемпионата команда Лобановского шла на первом месте, но затем начался продолжительный спад: в июне-июле было два поражения от принципиального соперника – московского «Спартака». И оба раза москвичи забивали в ворота команды Лобановского по три гола.

Что стало причиной кризиса-1984? Очевидно, Лобановский, вернувшись в том году из сборной, несколько утратил практику работы клубного тренера. Неприятным психологическим фоном была и неистовая критика центральной прессы, которая с восторгом склоняла формулировку советских футбольных чиновников «никогда больше впредь не привлекать…» Лобановского к работе со сборными командами СССР. Были и другие причины неудач. Продолжительное отсутствие из-за травм ряда ведущих игроков «Динамо» обусловило остроту процесса смены поколений. Мало опыта – больше эмоций. Поэтому и такие качели: выигрыш у «Арарата» 7:0, но в двух матчах до и в двух матчах после той игры – ни одной победы. Тем не менее, мостик в год следующий был сооружен: подопечные Валерия Лобановского вышли в четвертьфинал Кубка СССР, выиграв в серии пенальти у московских одноклубников. Та победа, как потом оказалось, стала судьбоносной…

2. 1976

Невиданный успех 1975 г. подействовал успокаивающе на игроков и тренеров. Расчет на отдаленный результат (превыше всего тогда ставили победу на Олимпиаде) не позволил критически подойти к выполнению программы подготовки на определенных этапах.

В итоге, все то, что сработало за год до того, в 1976-м обернулось неудачами. Вылет динамовцев из еврокубка (уступили «Сент-Этьену»), неубедительная игра в двух чемпионатах СССР того года (особенно в весеннем, где киевляне заняли лишь 8-е место) и, в конце концов, «лишь» бронза Монреальской олимпиады, которую летели выигрывать, – грустные итоги 1976-го. Обозреватели тогда немало писали о том, что был разрушен контакт между игроками и тренерами. Может, в какой-то момент молодые специалисты (Лобановский и Базилевич) не нашли нужных слов, чтобы донести свою позицию подопечным.

Как следствие, конфликт, в итоге приведший к отставке Базилевича. В дальнейшем Лобановский работал уже без своего соратника. Единственное утешение динамовского болельщика в том году – открытие киевлянами дверей первой лиги перед московским «Спартаком» в эпилоге сезона. За этим действом на трибунах Центрального стадиона в Киеве воочию наблюдало 50 000 зрителей.

3. 1987

В тот сезон болельщики киевлян ожидали от команды Лобановского ни много, ни мало победы в Кубке чемпионов. И динамовская команда была фаворитом турнира. Но из-за определенных причин (не последнюю роль среди них сыграло судейство двух полуфинальных поединков с «Порту»: не засчитанный гол Блохина в Португалии и не назначенный в ворота гостей пенальти в Киеве), достичь евровершины не получилось. И хотя Кубок СССР и Кубок сезона киевляне в том году выиграли, в чемпионате СССР сыграли крайне плохо, финишировав в итоге аж 6-ми, а в Кубке чемпионов сезона-1987/88 вылетели на первом же этапе, уступив шотландскому «Рейнджерс».

Частенько среди причин провала в 1987-м называют стамбульский снегопад, из-за которого динамовцы не смогли своевременно сыграть первый четвертьфинальный матч Кубка чемпионов против «Бешикташа». Природная стихия сломала план подготовки и постепенного вхождения в сезон. Три подряд звездных сезона у команды Лобановского не получались (после 1974–1975 гг. был сезон-катастрофа 1976 г., а после 1985–1986 гг. сезон разочарований 1987 г.)

4. 1979

Лишь 3-е место в чемпионате страны, неудачная еврокампания, два сухих поражения от бесковского «Спартака», бесславное выступление сборной Украины на Спартакиаде народов СССР (тоже 3-е место) – перечень огорчений предолимпийского года слишком велик для команд Лобановского. Помню, тогда в киевской болельщицкой среде всерьез говорили о главной причине неудачного сезона – переезде на стадион «Динамо» (Республиканский реконструировали к Олимпиаде-80). Мол, нет той 30–40-тысячной зрительской энергетики, поэтому и побед стало меньше, и место команды Лобановского в турнирной таблице-1979 было ниже в сравнении с предыдущим сезоном. В конце сентября – в начале октября киевляне проиграли 3 матча чемпионата подряд (и каждый раз с неминимальной разницей в счете!) – такого у Лобановского не было даже в абсолютно провальном сезоне-1984.

5. 1989

В том году была издана книга Валерия Лобановского «Бесконечный матч». А сам сезон-1989 стал для киевского «Динамо» какой-то бесконечной полосой неудач. Тон ему задало весеннее уничижительное поражение от «Спартака» – 1:4. Мелкопасье спартаковцев нивелировало прессинг киевлян. Примечательно, что и чемпионскую точку «Спартак» поставил осенью в матче против киевлян: сумасшедший результативный удар со штрафного Валерия Шмарова спартаковские болельщики запомнили на всю жизнь.

Вероятно, и в 1989-м произошло что-то вроде расслабленности после успешного предыдущего сезона. Европейское вице-чемпионство-1988, конечно, весомый успех, и моральных, а кому-то и физических сил на сезон-1989 игрокам команды Лобановского не хватило. 3-е место в чемпионате – однозначная неудача.

***

Не включил в число успешных сезонов победу Лобановского с «Днепром» в первой лиге сезона-1971. Конечно, 1-е место во втором по рангу дивизионе советского футбола сложно сравнить с покорением евровершин. Но все-таки, как по мне, тот сезон, достоин того, чтобы быть отмеченным хотя бы из-за того, что в нем молодой тренер четко артикулировал свои принципы: такое моделирование игровых ситуаций, что у игроков появилось время для импровизации. Поэтому и на комплименты для «Днепра» Лобановского пресса не скупилась.

В то же время, в число сезонов-разочарований не вошел год 1983-й, когда Лобановский не смог вывести сборную СССР в финальную часть Euro-84. Минимальное поражение в решающем матче против португальцев соседствовало в нем с убедительной победой над теми же португальцами на своем поле (5:0) и уверенной победой (2:0) над действующими 3-ми призерами мирового чемпионата – поляками с Бонеком и Смоляреком в составе.

Лобановский отмечал, что никак не мог найти такое соединение режима подготовки с моральным состоянием команды, чтобы играть на высоком уровне не двухлетними сериями (1974–1975, 1980–1981, 1985–1986), а стабильнее. Тем не менее, футбол, демонстрируемый его подопечными во время тех двухлетних серий, вошел в сокровищницу мирового футбольного искусства. Получится ли у кого-то из современных наших тренеров выйти хотя бы на такие ударные двухлетки?

Алексей РЫЖКОВ