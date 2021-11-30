Салах стал лучшим игроком по версии Ассоциации футбольных болельщиков

Форвард «Ливерпуля» второй раз получил награду

  • 30.11.2021 03:08
  • 121 просмотр
  • 1 комментарий
Салах стал лучшим игроком по версии Ассоциации футбольных болельщиков
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах выиграл приз лучшему игроку года по версии Ассоциации футбольных болельщиков Англии и Уэльса.

Для египтянина это второй этот приз в карьере. В прошлый раз он получал награду в 2018 году.

В голосовании Салах обошел полузащитника «Челси» Мэйсона Маунта, форварда «Вест Хэма» Майкла Антонио, игроков «Манчестер Сити» Фила Фодена и Рубена Диаша, а также «Лестера» Юри Тилеманса.

Ранее сообщалось, что Салах может перейти в «Барселону».

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    sashasubr4vx
    online
    sashasubr4vx, 30.11.2021 03:20
    0
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