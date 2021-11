Салах стал лучшим игроком по версии Ассоциации футбольных болельщиков

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах выиграл приз лучшему игроку года по версии Ассоциации футбольных болельщиков Англии и Уэльса.

Для египтянина это второй этот приз в карьере. В прошлый раз он получал награду в 2018 году.

В голосовании Салах обошел полузащитника «Челси» Мэйсона Маунта, форварда «Вест Хэма» Майкла Антонио, игроков «Манчестер Сити» Фила Фодена и Рубена Диаша, а также «Лестера» Юри Тилеманса.

Ранее сообщалось, что Салах может перейти в «Барселону».

