Салах стал лучшим игроком по версии Ассоциации футбольных болельщиков

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах выиграл приз лучшему игроку года по версии Ассоциации футбольных болельщиков Англии и Уэльса.
Для египтянина это второй этот приз в карьере. В прошлый раз он получал награду в 2018 году.
В голосовании Салах обошел полузащитника «Челси» Мэйсона Маунта, форварда «Вест Хэма» Майкла Антонио, игроков «Манчестер Сити» Фила Фодена и Рубена Диаша, а также «Лестера» Юри Тилеманса.
Ранее сообщалось, что Салах может перейти в «Барселону».
Brilliant, @MoSalah 🙌— Liverpool FC (@LFC) November 29, 2021
Mo has been voted the Football Supporters' Association Men's Player of the Year👏 pic.twitter.com/U2HPk9jgvG
Источник — Sport.ua
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