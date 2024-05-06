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  4. Зидан назвал победителя в противостоянии Реала с Баварией в ЛЧ
Лига чемпионов
06 мая 2024, 09:50 | Обновлено 06 мая 2024, 10:00
518
0

Зидан назвал победителя в противостоянии Реала с Баварией в ЛЧ

Экс-наставник «галактикос» – о соперничестве команд в полуфинале турнира

06 мая 2024, 09:50 | Обновлено 06 мая 2024, 10:00
518
0
Зидан назвал победителя в противостоянии Реала с Баварией в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Французский специалист Зинедин Зидан высказал мнение о вероятном исходе двухматчевого противостояния мадридского «Реала» и «Баварии» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Победит «Бавария» или «Реал»? Надеюсь, что Мадрид. Но это будет сложная игра», – заявил Зидан, который в свое время дважды тренировал мадридскую команду.

Напомним, 8 мая в Мадриде «Реал» и «Бавария» проведут вторую игру. Первая встреча, которая состоялась в Мюнхене 30 апреля, завершилась вничью 2:2.

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Зинедин Зидан Реал Мадрид Бавария Лига чемпионов
Юрій Остроумов Источник: Bayern & Germany
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