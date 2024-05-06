Зидан назвал победителя в противостоянии Реала с Баварией в ЛЧ

Французский специалист Зинедин Зидан высказал мнение о вероятном исходе двухматчевого противостояния мадридского «Реала» и «Баварии» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Победит «Бавария» или «Реал»? Надеюсь, что Мадрид. Но это будет сложная игра», – заявил Зидан, который в свое время дважды тренировал мадридскую команду.

Напомним, 8 мая в Мадриде «Реал» и «Бавария» проведут вторую игру. Первая встреча, которая состоялась в Мюнхене 30 апреля, завершилась вничью 2:2.