Зидан назвал победителя в противостоянии Реала с Баварией в ЛЧ
Экс-наставник «галактикос» – о соперничестве команд в полуфинале турнира
Французский специалист Зинедин Зидан высказал мнение о вероятном исходе двухматчевого противостояния мадридского «Реала» и «Баварии» в 1/2 финала Лиги чемпионов.
«Победит «Бавария» или «Реал»? Надеюсь, что Мадрид. Но это будет сложная игра», – заявил Зидан, который в свое время дважды тренировал мадридскую команду.
Напомним, 8 мая в Мадриде «Реал» и «Бавария» проведут вторую игру. Первая встреча, которая состоялась в Мюнхене 30 апреля, завершилась вничью 2:2.
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