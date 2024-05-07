Цифры и факты. Важнейшие события 27-го тура УПЛ

Наиболее важные цифры 27-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Шахтер», 4-й раз подряд взявший верх над «Черноморцем» в родных стенах (мячи 13-1), празднует 40-ю викторию в баталиях с одесситами в чемпионатах Украины.

Горняки устанавливают новый рекорд УПЛ, нанеся «морякам» 19-й разгром.

Домашняя безничейная серия оранжево-черных в поединках с сине-черными достигает 26 игр (+23-3), а голевая – 13.

Подопечные Марино Пушича одерживают в целом 14-ю победу подряд (мячи 36-8), а на своем поле – 8-ю (мячи 22-6).

«Шахтер» продлевает беспроигрышную серию до 15 игр (+14=1), а забивную – до 11.

100-й матч за горняков проводит Георгий Судаков (ЧУ – 71, КУ – 5, ЕК 24).

30-й мяч в рядах украинских клубов забивает Даниил Сикан (ЧУ – 25, КУ – 1, ЕК – 4), 20 –й в карьере – Георгий Судаков (ЧУ – 14, КУ – 2, ЕК – 2, СУ – 1).

«Черноморец», 10-й раз уступивший хозяевам в этом сезоне, проигрывает в общем 5-й матч подряд (мячи 2-12), а в гостях – 3-й (мячи 0-6).

Роман Григорчук терпит 70-е поражение на тренерском посту в чемпионатах Украины.

Безничейная серия одесситов достигает 10 игр (+2-8).

«Моряки» пропускают 11 матчей кряду, а на чужих полях – 13. «Динамо», 5-й раз нанесшее разгром «Колосу», становится автором 80-й победы хозяев в УПЛ-2023/24.

Киевляне, одержавшие 20-ю победу в этом сезоне, празднуют 700-ю викторию в чемпионатах Украины.

Динамовцы выигрывают в общем 6-й матч подряд (мячи 17-2), а в родных стенах – 3-й (мячи 11-0), причем с крупным счетом.

Беспроигрышная и голевая серии подопечных Александра Шовковского достигает 16 игр (+14=2).

Бело-синие не пропускают на своем поле 320 минут кряду.

Андрей Ярмоленко проводит 500-й матч на клубном уровне, включая выступление за зарубежные команды.

Виталий Буяльский проводит 350-й поединок в карьере (ЧУ – 229, КУ – 22, СК – 6, ЕК – 80, СУ – 13), а Александр Караваев – 350-й за украинские клубы (ЧУ – 255, КУ – 31, СК – 3, ЕК – 60).

Андрей Ярмоленко, поразивший ворота 25-й команды элитного дивизиона, становится 4-м игроком, забившим в УПЛ 60 мячей во вторых таймах.

Назар Волошин забивает 10-й мяч за «Динамо» в чемпионатах Украины.

Безголевая серия «Колоса» в гостях у динамовцев достигает 272-х минут.

«Днепр-1» прерывает два «рекордных» домашних сериала: без побед – из 5 матчей (=2-3) и с пропущенными мячами – из 6. Последний раз подопечные Юрия Максимова праздновали викторию на своем поле 27 ноября 2023 года – 5:2 с «Черноморцем», а оставались «сухими» в родных стенах – 6 ноября 2023-го – 1:0 с «Александрией».

Днепряне 10-й раз в этом сезоне играют на «ноль».

СК Днепр-1. Рамик Гаджиев

Рамик Гаджиев становится самым молодым бомбардиром «Днепра-1» в УПЛ – 18 лет 266 дней. Прежнее клубное достижение, принадлежавшее Владиславу Супряге, он перекрывает на 266 дней.

«Кривбасс» завершает две свои голевые серии: общую – из 12 игр и рекордную гостевую - из 10. Последний раз криворожцы не забивали 12 ноября 2023 года – 0:2 дома с «Динамо», а на чужих полях – 28 августа 2023-го – 0:0 с «Оболонью».

«Александрия» делит очки с «Рухом» в целом 5-й раз подряд, а на своем поле – 3-й.

Черно-желто-зеленые подписывают 20-ю мировую в УПЛ под руководством Руслана Ротаня.

Николай Михайленко становится автором 20-го дубля александрийцев в элитном дивизионе.

200-й матч в украинской карьере проводит Владислав Калитвинцев (ЧУ – 178, КУ – 15, СК – 1, ЕК – 6).

«Рух» проводит 100-й поединок в УПЛ, в том числе 50-й в гостях.

Желто-черные обновляют два личных рекорда, забивая в общем 11 игр кряду, а на чужих полях – 7.

40-й матч в чемпионатах Украины проводит наставник львовян Виталий Пономарев (+14=18-8, 53-40).

Мяч, забитый Богданом Слюбиком, стал 200-м, пропущенным «Александрией» в родных стенах.

«Металлист 1925» прерывает две свои «рекордные» безвыигрышные серии: общую – из 14 игр (=4-10) и домашнюю – из 6 (=3-3). Последний раз желто-синие праздновали викторию 5 ноября 2023 года - 2:1 дома с «Черноморцем».

Харьковчане обновляют два клубных достижения, забивая в родных стенах 6 матчей подряд и реализовав 5-й пенальти кряду.

«Металлисты» поднимают планку двух личных антирекордов, продлив общую серию с пропущенными голами до 20 игр, а домашнюю – до 9.

Денис Гармаш проводит 400-й матч в украинской карьере (ЧУ – 246, КУ – 28, СК – 7, ЕК – 88, СУ – 31), а Артем Габелок – 50-й в УПЛ в качестве капитана.

«Ворскла» зарабатывает 4-ю «баранку» подряд (мячи 2-7).

Полтавчане терпят 313-е поражение в чемпионатах Украины, повторяя антирекорд УПЛ запорожского «Металлурга», в том числе 200-е в гостях.

Руслан Степанюк забивает 29-й мяч за бело-зеленых в УПЛ и становится новым рекордсменом клуба, обойдя Ахмеда Янузи.

Ибраим Кане на 362-й минуте прерывает безголевую серию полтавчан.

Виктор Скрипник проводит 10-й матч во главе «Металлиста 1925» (+1=4-5, 11-21), а Сергей Долганский – «Ворсклы» (+2=1-7, 7-16)..

«Минай» обновляет личный рекорд, забивая 8 игр кряду.

Мяч, забитый Дмитрием Шасталом, оказывается 150-м, пропущенным закарпатцами в элитном дивизионе.

«Заря» подписывает 10-ю мировую в этом сезоне.

200-й матч в чемпионатах Украины проводит Дмитрий Мишнев («Заря»), 150-й – Сергей Мякушко («Ворскла»), 100-й – Александр Назаренко («Полесье»), 50-й – Иван Дибанго, Егор Твердохлеб (оба – «Кривбасс»), Василий Курко («Верес») и Владимир Салюк («Черноморец»), 1-й – Михаил Раско («Полесье»).

60-й мяч в УПЛ забивает Виталий Буяльский, 25-й – Даниил Сикан, 15-й – Георгий Судаков, 10-й – Дмитрий Юсов, 1-й – Рамик Гаджиев (в 7-й игре).

В 3-м клубе элиты открывает голевой счет Дмитрий Шастал («Верес»).

1-й дубль в чемпионатах Украины делает Николай Михайленко (в 47-м матче).

3-й пенальти из 6 реализовывает Руслан Степанюк.

3-ю пенальтийскую дуэль из 5 выигрывает Александр Кемкин.

20-й сухой матч в украинских чемпионатах проводит Артем Кичак.

1-ю красную карточку в УПЛ получает Александр Яцык (в 19-й игре).

60-й «горчичник» в этом сезоне зарабатывают для своих команд Денис Гармаш («Металлист 1925») и Владислав Калитвинцев («Александрия»).

90-й поединок в элитном дивизионе проводит арбитр из Херсона Игорь Пасхал, отметивший юбилей 20-м пенальти в ворота гостей, 60-й – Денис Шурман из Вишневого.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ