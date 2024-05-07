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  4. Реал отказался от трансфера звезды АПЛ. Какие планы у сливочных?
Англия
07 мая 2024, 11:15 |
764
0

Реал отказался от трансфера звезды АПЛ. Какие планы у сливочных?

Трент Александер-Арнольд вряд ли перейдет в «королевский клуб»

07 мая 2024, 11:15 |
764
0
Реал отказался от трансфера звезды АПЛ. Какие планы у сливочных?
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

В последнее время звездного защитника «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда связывали с вероятным переходом в мадридский «Реал».

Однако сейчас сообщается, что «Реал» отказался от трансфера англичанина. Несмотря на небольшую сумму в 60 миллионов евро, за которую «Ливерпуль» был готов продать Трента, «Реал» не будет покупать защитника летом.

«Королевский клуб» планирует начать следующий сезон с Дани Карвахалем и Лукасом Васкесом на позиции правого защитника. Трансфер на эту позицию «Реал» планирует уже в 2025 году.

Ранее сообщалось, что Альфонсо Дэвис уже достиг устной договоренности с «королевским клубом».

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Дани Карвахаль Лукас Васкес Ливерпуль трансферы Реал Мадрид Трент Александер-Арнольд трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитро Олійник Источник: Realmadridexclusivo
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