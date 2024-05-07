Реал отказался от трансфера звезды АПЛ. Какие планы у сливочных?
Трент Александер-Арнольд вряд ли перейдет в «королевский клуб»
В последнее время звездного защитника «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда связывали с вероятным переходом в мадридский «Реал».
Однако сейчас сообщается, что «Реал» отказался от трансфера англичанина. Несмотря на небольшую сумму в 60 миллионов евро, за которую «Ливерпуль» был готов продать Трента, «Реал» не будет покупать защитника летом.
«Королевский клуб» планирует начать следующий сезон с Дани Карвахалем и Лукасом Васкесом на позиции правого защитника. Трансфер на эту позицию «Реал» планирует уже в 2025 году.
Ранее сообщалось, что Альфонсо Дэвис уже достиг устной договоренности с «королевским клубом».
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