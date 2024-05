Многомиллионный неудачник Ман Юнайтед назвал тен Хага «лысым яйцеголовым»

24-летний бразильский нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони назвал главного тренера команды Эрика тен Хага «лысым яйцеголовым».

Об этом сообщает издание Globosport. Источник отмечает, что футболист выразился так про коуча в чате команды. Один из игроков сделал скриншот и отправил нидерландскому специалисту высказывания Антони. Возможно, это был Мэйсон Маунт.

Антони может быть отстранен из состава «красных дьяволов» до завершения сезона.

Инцидент произошел до старта матча 36-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас», в котором «Ман Юнайтед» потерпел поражение 0:4. Антони в этой встрече вышел в стартовом составе и отыграл 60 минут, после чего был заменен на Софьяна Амрабата.

Антони присоединился к «Ман Юнайтед» 30 августа 2022 года из «Аякса». Руководство клуба из Манчестера отдала за него 95 миллионов евро. Бразилец за 52 поединка забил 5 голов.

🚨Antony is at risk of being suspended for the rest of the season.



The player called ten Hag a “bald egg head” in the team’s group chat. A screenshot was then shared to the manager by an unknown player.



ten Hag will speak with Antony after today’s match.



