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  4. Многомиллионный неудачник Ман Юнайтед назвал тен Хага «лысым яйцеголовым»
Англия
07 мая 2024, 11:41 |
985
3

Многомиллионный неудачник Ман Юнайтед назвал тен Хага «лысым яйцеголовым»

Антони может быть исключен из состава «красных дьяволов» до конца сезона

07 мая 2024, 11:41 |
985
3
Многомиллионный неудачник Ман Юнайтед назвал тен Хага «лысым яйцеголовым»
Getty Images/Global Images Ukraine. Антони та Эрик тен Хаг

24-летний бразильский нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони назвал главного тренера команды Эрика тен Хага «лысым яйцеголовым».

Об этом сообщает издание Globosport. Источник отмечает, что футболист выразился так про коуча в чате команды. Один из игроков сделал скриншот и отправил нидерландскому специалисту высказывания Антони. Возможно, это был Мэйсон Маунт.

Антони может быть отстранен из состава «красных дьяволов» до завершения сезона.

Инцидент произошел до старта матча 36-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас», в котором «Ман Юнайтед» потерпел поражение 0:4. Антони в этой встрече вышел в стартовом составе и отыграл 60 минут, после чего был заменен на Софьяна Амрабата.

Антони присоединился к «Ман Юнайтед» 30 августа 2022 года из «Аякса». Руководство клуба из Манчестера отдала за него 95 миллионов евро. Бразилец за 52 поединка забил 5 голов.

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Антони Мэйсон Маунт Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков Источник: Twitter
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Harun Bakircioğlu
Стукач такой: а че в смысле?
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+1
Gargantua
я аж чаем подавился )))
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+1
Умник
И это мне болеле Динамо говорят о бардаке в клубе.))))))
Так вот в Динамо такой еще бардачок)))
А тут уже клиника.
Сделали клуб посмешищем
Ответить
0
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