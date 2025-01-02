Возвращение блудного сына. Известна команда 19 тура АПЛ от WhoScored

Статистический портал WhoScored опубликовал свою символическую сборную 19-го тура Английской Премьер-лиги.

Впервые за 14 туров в нее попал норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд: тогда 24-летний страйкер оформил дубль в ворота «Брентфорда». На этой неделе его игр принесла ему оценку 8.63 из 10 возможных, что делает его третьим по оценке за тур.

Лучше сыграли лишь Трент Александер-Арнольд с оценкой 8.91 и Салах с космическими 9.65.

Ранее сообщалось о том, что стала известна команда года АПЛ.