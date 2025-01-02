Англия02 января 2025, 19:02 |
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Возвращение блудного сына. Известна команда 19 тура АПЛ от WhoScored
Эрлинг Холанд наконец смог попасть в команду недели АПЛ
02 января 2025, 19:02 |
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Статистический портал WhoScored опубликовал свою символическую сборную 19-го тура Английской Премьер-лиги.
Впервые за 14 туров в нее попал норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд: тогда 24-летний страйкер оформил дубль в ворота «Брентфорда». На этой неделе его игр принесла ему оценку 8.63 из 10 возможных, что делает его третьим по оценке за тур.
Лучше сыграли лишь Трент Александер-Арнольд с оценкой 8.91 и Салах с космическими 9.65.
Ранее сообщалось о том, что стала известна команда года АПЛ.
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