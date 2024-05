Слова звезды МЮ о «лысом яййцеголовом» тен Хаге оказались фейком

Слова нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони в отношении главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага оказались фейком.

Напомним, сегодня один из бразильских аккаунтов в социальной сети X (бывший Twitter) распространил информацию о том, что футболист назвал специалиста «лысым яйцеголовым» во время диалога в командном чате в мессенджере. Источник утверждал, что слова, приписываемые Антони, были переданы тен Хагу.

При этом источник давал информацию, ссылаясь на более авторитетное издание Globo, однако там подобного инсайда об атмосфере внутри «Манчестер Юнайтед» не оказалось.

Добавим, что 24-летний Антони в нынешнем сезоне сыграл 37 матчей за «Юнайтед» во всех турнирах, отметившись в них тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2027 года.

🚨Antony is at risk of being suspended for the rest of the season.



The player called ten Hag a “bald egg head” in the team’s group chat. A screenshot was then shared to the manager by an unknown player.



ten Hag will speak with Antony after today’s match.



(via; @globosport) pic.twitter.com/lyPzvmzxX8