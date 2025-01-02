Лидер Манчестер Сити рассказал о причинах кризиса команды

Хавбек «Манчестер Сити» Родри, который из-за травмы, скорее всего, не сыграет до конца сезона, считает, что именно количество травмированных привело к кризису команды Жузепа Гвардиолы.

«Когда в определенный момент сезона нет большого количества игроков из-за травм, то команда это чувствует. Нужно быть вместе и пережить это. Тяжелые времена – часть любого вида спорта. И хорошо, что до конца сезона еще много времени».

«Однако все в один момент не исправится, улучшения пройдут постепенно. Возможно, мы в критической ситуации, но дальше будет лучше», – уверен Родри.

«Манчестер Сити» выиграл лишь раз в последних пяти матчах АПЛ. 2025 год команда начнет 4 января матчем с «Вест Хэмом».