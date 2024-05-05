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  4. У кого 10? Стала известна оценка Мудрика за разгромную победу в АПЛ
Англия
05 мая 2024, 19:56 |
2306
3

У кого 10? Стала известна оценка Мудрика за разгромную победу в АПЛ

Украинский вингер отыграл 76 минут против «Вест Хэма»

05 мая 2024, 19:56 |
2306
3
У кого 10? Стала известна оценка Мудрика за разгромную победу в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В воскресенье, 5 мая, прошел матч 36-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Челси» и «Вест Хэм».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Стемфорд Бридж». «Челси» победил со счетом 5:0.

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе и отыграл 76 минут. После завершения поединка статистический портал WhoScored поставил украинскому футболисту оценку 7.4 балла.

Лучшим игроком матча стал нападающий «Челси» Николас Джексон, оформивший в поединке дубль и отдавший одну результативную передачу. Джексон получил от WhoScored максимальный балл – 10.

Оценки матча Челси – Вест Хэм

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WhoScored чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Вест Хэм Челси - Вест Хэм оценки лучший игрок
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Richard Lewis
Зате по фізкультурі тверда «п’ятірка»
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+3
antt
Але ж Челсі  розігналися. І мудрик майже постійно в основі..Хоча оцінка висока але майже найнижча в команді.. Дйсно цікаво - може Челсі  в єврокубки потрапити  чи ні?! Скільки там команд Англія делегує?
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