У кого 10? Стала известна оценка Мудрика за разгромную победу в АПЛ

В воскресенье, 5 мая, прошел матч 36-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Челси» и «Вест Хэм».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Стемфорд Бридж». «Челси» победил со счетом 5:0.

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе и отыграл 76 минут. После завершения поединка статистический портал WhoScored поставил украинскому футболисту оценку 7.4 балла.

Лучшим игроком матча стал нападающий «Челси» Николас Джексон, оформивший в поединке дубль и отдавший одну результативную передачу. Джексон получил от WhoScored максимальный балл – 10.

Оценки матча Челси – Вест Хэм