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Украина. Премьер лига
07 мая 2024, 13:22 | Обновлено 07 мая 2024, 13:47
157
2

Артем ГАГАРИН: «Мы спасаем футбол и это очень важно»

Вице-президент «Кривбасса» рассказал о принципиальности возвращения исторического клуба

07 мая 2024, 13:22 | Обновлено 07 мая 2024, 13:47
157
2
Артем ГАГАРИН: «Мы спасаем футбол и это очень важно»
Артем Гагарин

Вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин рассказал о принципиальности возвращения исторического клуба.

– Что можете сказать относительно команды сегодняшнего противника? Как можете охарактеризовать «Днепр-1»?

– Мне сегодня было очень грустно. Я приехал на этот стадион, я помню, как он жил раньше, какая была атмосфера, сектор ультрас и так далее. Грустно смотрели на то, как оно сейчас все выглядит, в каком запущенном состоянии находится. Я ненавижу, когда говорят «тот» или «не тот» этот «Кривбасс», но мне хочется, чтобы «Днепр» был «тем».

– И все же, что относительно «Кривбасса»?

– Я скажу так, я посмотрел, что УЕФА не признает «Днепр-1» правопреемником «Днепра». Относительно «Кривбасса», то это состоялся ренейминг на базе футбольного клуба «Горняк». Возродили само имя, потому что Кривбасс это не только футбольная команда, это целый регион. Сейчас, если углубляться в историю, то можно много интересного откопать, нам с этим сейчас помогают профессиональные историки. Например, на эмблеме написано 1959, а как оказалось, именно в том году, выступала команда «Горняк-1959».

– Насколько вообще принципиально вернуть исторический «Кривбасс», или это не является главной задачей?

– Главное – вернуть в Кривой Рог футбол, это уже произошло. Главное – вернуть еврокубки в Кривой Рог – это почти произошло. Конечно, хотелось именно, чтобы приезжали в город разные «Пармы», но... Сейчас многие говорят, что развивают футбол, хотя на самом деле, единственное, что мы делаем, то спасаем его и это очень важно. Надо объединяться, делать для всех клубов равные условия, чтобы была здоровая конкуренция. Именно поэтому мы приезжаем и в Днепр, и в Одессу, и хотим, чтобы к нам приезжали. Мы играем, несмотря на воздушные тревоги, потому что говорить, что из-за этого сбивается темп и ритм игры, футболисты не так играют и так далее – это неуважение к жителям того же Днепра.

– Клуб почти вышел в еврокубки, планируется ли какое-то увеличение бюджета на следующий сезон, какое-то усиление? Или вы думаете, что и этим составом команда будет конкурентоспособной?

– Я могу думать что угодно. У нас есть главный тренер, он отвечает за формирование состава команды, дальше он сообщает скаутский отдел относительно того, кто ему нужен, генеральному директору, дальше президент согласовывает, есть финансовая часть. Поэтому целесообразнее задавать такие вопросы людям, которые за это отвечают. Конечно, если анализировать то, что говорит Юрий Николаевич в СМИ, он никогда не доволен, ему постоянно хочется лучшего, и это нормально, люди так устроены, стремиться к лучшему. Конечно, думаем в этом направлении, работа ведется.

Ранее Артем Гагарин прокомментировал результат матча «Днепр-1» – «Кривбасс».

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Днепр-1 Артем Гагарин Днепр
Дмитро Вербинський Источник: Telegram
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Комментарии 2
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Bulba_sumkin
Это зеленое шобло уже Украину спасло, и уже за футбол взялись? Спасатели хуевы🤡🤬
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