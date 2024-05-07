Иван ШАРИЙ: «Удручающее впечатление после обеих игр Черноморца с Шахтером"

Известный в прошлом нападающий Иван Шарий является не только легендой полтавской «Ворсклы», но и любимцем болельщиков одесского «Черноморца». В составе «моряков» он играл в чемпионате СССР на протяжении пяти с половиной сезонов – с середины 1980-го по 1985-й. Из своей богатой футбольной карьеры именно эти два клуба Шарий считает для себя наиболее близкими. И надо же такому случиться: в весенней части нынешнего сезона «Ворскла» и «Черноморец», словно сговорившись, показывают одинаковые результаты.

Полтавчане и одесситы за указанный промежуток времени набрали одинаковое количество очков (по 7), что значительно ухудшило их турнирное положение. Особенно угрожающая ситуация у команды Романа Григорчука, которая потерпела в текущем чемпионате уже пятое подряд поражение.

– У меня две команды, за которые я переживаю – «Черноморец» и «Ворскла», – говорит Иван Шарий в интервью Sport.ua. – У полтавчан в последних семи играх шесть поражений и одна ничья. Если же говорить об одесситах, то мне очень больно за них. Один матч вроде бы сыграют нормально, а затем следует какой-то провал. И снова: сыграют одну игру – и очередной провал. В этой ситуации можно понять Григорчука – таков уровень футбола. Не могут футболисты два-три поединка сыграть достойно. Разумеется, иногда бывает, что немного провалили игру – не без этого. Но ведь не так, чтобы после одной нормальной игры четыре-пять подряд провалов. В чем причина такого отношения к футболистам? Не знаю. Может, им денег вовремя не платят и есть задолженности. Трудно сказать. Но как бы то ни было, а если вы выходите на поле, то играйте в футбол. Тем более, что футболисты в «Черноморце» ничем не хуже других команд. Да, согласен, они немного уступают «Шахтеру» и «Динамо», возможно, еще кому-то. Но с подавляющим большинством соперников по Премьер-лиге «моряки» равны. Игроки, которые сейчас находятся в одесской команде, умеют играть в футбол. Если бы не умели, то не обыграли бы в первом круге «Динамо». Но нужно выходить на поле и отдаваться в каждом матче, а не только эпизодически. Было бы это так, то «Черноморец» сейчас имел гораздо больше очков, чем есть. Хотелось бы, чтобы ребята, которые играют за Одессу и ее команду, выкладывались максимально, несмотря ни на какие деньги. Выйдите и поиграйте в свое удовольствие, порадуйте людей, страдающих от страшной ситуации в стране.

- После минимальных поражений от «Зари» и «Кривбасса» одесская команда проиграла аутсайдеру «Минаю» 0:2. Это воспринялось в футбольной Украине, как сенсация.

– «Минай» при Любеновиче демонстрирует неплохой футбол. Ребята не боятся соперника, играют в пас, атакуют, создают моменты. Эта команда в поединке с «Черноморцем» играла лучше и заслуженно победила. Однако если говорить о «Минае» и «Черноморце», то по своей истории, достижениям и популярности закарпатский клуб не идет ни в какое сравнение с одесским. При всем уважении к «Минаю» такой футбольный город, как Одесса, имеет незаурядные традиции, и «Черноморец» в нем стоит отдельно. Так что футболисты, входящие в состав этой легендарной команды, должны выходить и играть без оглядки на материальные вопросы. Я не думаю, что у клуба нет премиальных. Думаю, что есть.

- А что скажете о двух поединках «моряков» с «Шахтером»?

– Смотрел оба матча. Уже в первом из них я был удивлен, когда увидел, как «Черноморец» пропустил третий мяч. Как такое может быть, чтобы в выстроенной стенке так себя повести. Судаков исполнял штрафной, а игрок «Черноморца» из этой «стенки» уклонился при ударе, дав мячу полететь в направлении ворот. Как это? В футболе ведь ни одного человека мячом еще не убило. Ну, пусть попадет тебе в живот или в нос, но не убьет. Вон в хоккее игроки даже под шайбу ложатся, а тут от мяча уклоняться… Это недопустимо. За такие вещи вообще нужно отстранять – если футболист боится, пусть сидит и играет в карты или во что-то другое. Что и говорить, удручающее впечатление после обеих игр «Черноморца» с «Шахтером». Даже не хочется о них говорить, поверьте.

Одесситы уже до каждой из этих игр проиграли. Не то, что раньше, когда «Черноморец» мог на равных бороться и с тем же «Шахтером», и с киевским «Динамо». Во время моего пребывания в составе «моряков» мы «Шахтер» очень часто обыгрывали, были для «горняков» неудобной командой. Но оказывается, что заложенные нами традиции нынешнее поколение игроков не поддерживает.

- Было ли в период ваших выступлений в «Черноморце» такое, чтобы команда проиграла пять матчей подряд?

– Что вы. Такого в «Черноморце» при мне точно не было. Более того, команда неоднократно выигрывала приз «Гроза авторитетов». Когда мы выходили на поле, нам было все равно, кто против нас играет – «Спартак», киевское, тбилисское или московское «Динамо», ЦСКА. Ребята играли в футбол, полностью отдаваясь игре и выкладываясь на поле. Мы доставляли радость нашим болельщикам, которых приходило на стадион по 35-40 тысяч. Худшим показателем посещаемости считалось 20 тысяч, когда в Одессу приезжали команды типа «Кайрата» или «Нефтчи». Даже при таком количестве зрителей, как ты можешь выйти на поле и сыграть плохо? Это же солидная аудитория. Настоящие любители футбола в Одессе были всегда, и они умели различать поражения. Одно дело, когда проигрываешь безвольно, а совсем другое, когда проявляешь характер, бойцовские качества, но чего-то немного не хватило и не повезло.

- В последнее время все чаще ходят разговоры о возможном переходе Романа Григорчука в другую команду. Как считаете, в нынешней ситуации в «Черноморце» это вероятно?

– Не могу по этому поводу ничего сказать. Разговоры разговорами, а как оно будет на самом деле – увидим. Говорить можно все, что угодно. Может, Моуриньо примет команду – кто знает… Это уже дела руководства одесского клуба и Григорчука. Всё зависит от их договоренности. Григорчук – свой человек в «Черноморце», он столько лет в этой команде работает (правда, с перерывом), знает этот футбол, знает все, что и как. Поэтому в этой теме следует отталкиваться от того, что будут решать по поводу дальнейшего будущего руководители клуба и главный тренер. Но как бы то ни было, а «Черноморцу» нужно что-то делать: кого-то приглашать, или что-то обсуждать по нынешней ситуации.

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