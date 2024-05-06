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Украина. Премьер лига
06 мая 2024, 10:34 |
1250
0

Экс-арбитр ФИФА оценил момент с пенальти в матче Шахтер – Черноморец

Олег Орехов – о пенальти, которое заработал Сикан

06 мая 2024, 10:34 |
1250
0
Экс-арбитр ФИФА оценил момент с пенальти в матче Шахтер – Черноморец
ФК Шахтер

В матче 27-го тура УПЛ «Шахтер» – «Черноморец» произошел эпизод, после которого арбитр Анастасия Романюк назначила пенальти в ворота команды «моряков».

Это произошло на 37-й минуте, когда в штрафной площадке гостей произошло столкновение горняка Даниила Сикана с вратарем одесской команды Даниилом Варакутой.

Насколько правильным было судейское решение, Sport.ua объяснил известный в недалеком прошлом арбитр ФИФА Олег Орехов.

– Сикан играл в мяч, а вратарь по инерции сбил нападающего. Но перед этим защитник придержал нападающего за руку и немного развернул его, что тоже является нарушением. То есть по моему мнению «два в одном». А вот насчет дисциплинарных санкций, то уже арбитр должен разобраться. Пенальти был несомненным.

Напомним, что в воскресенье, 5 мая, прошел матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли донецкий «Шахтер» и «Черноморец» Одесса (3:0).

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Шахтер - Черноморец инсайд Олег Орехов Даниил Сикан пенальти Даниил Варакута судьи (арбитры) судейство Анастасия Романюк
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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