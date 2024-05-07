Источник: УАФ получит процент от трансферов Мудрика и Лунина

Украинский комментатор Виталий Волочай сообщил, кто имеет право на процент от трансферов Андрея Лунина (Реал) и Михаила Мудрика (Челси). Оба в свое время играли в академии харьковского «Металлиста».

«Металлист» имел права на процент от трансферов Лунина и Мудрика. Насчет Мудрика – это в районе 200 тысяч долларов. Этот «Металлист», играющий сейчас в Первой лиге, не имеет такого права, поскольку он не правопреемник.

Эти деньги перейдут УАФ. Ассоциация, которая воспитала этих игроков, не имея клуба-правопреемника, теперь получит процент от трансферов», – отметил Волочай.

Ранее стало известно, сколько луганская «Заря» получила от «Реала» за трансфер Лунина.