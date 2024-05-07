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  4. Источник: УАФ получит процент от трансферов Мудрика и Лунина
Украина. Премьер лига
07 мая 2024, 12:58 | Обновлено 07 мая 2024, 13:48
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Источник: УАФ получит процент от трансферов Мудрика и Лунина

Право на процент от трансферов имел «Металлист»

07 мая 2024, 12:58 | Обновлено 07 мая 2024, 13:48
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3
Источник: УАФ получит процент от трансферов Мудрика и Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский комментатор Виталий Волочай сообщил, кто имеет право на процент от трансферов Андрея Лунина (Реал) и Михаила Мудрика (Челси). Оба в свое время играли в академии харьковского «Металлиста».

«Металлист» имел права на процент от трансферов Лунина и Мудрика. Насчет Мудрика – это в районе 200 тысяч долларов. Этот «Металлист», играющий сейчас в Первой лиге, не имеет такого права, поскольку он не правопреемник.

Эти деньги перейдут УАФ. Ассоциация, которая воспитала этих игроков, не имея клуба-правопреемника, теперь получит процент от трансферов», – отметил Волочай.

Ранее стало известно, сколько луганская «Заря» получила от «Реала» за трансфер Лунина.

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Михаил Мудрик Виталий V1lat Волочай Андрей Лунин Реал Мадрид Челси Металлист Харьков Украинская ассоциация футбола
Дмитро Олійник Источник: KDK
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Avengo-74
Грабіж.Хлопців ще до металіста вчили грати  у ДЮСШах. От би туди і відправили гроші.
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stalevar1250
Схуяль!!? Кріпацтво відмінили ще 1861 році 
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