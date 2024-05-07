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Англия
07 мая 2024, 13:27 | Обновлено 07 мая 2024, 13:37
224
0

Не угомонится. Моуриньо хочет вернуться в АПЛ – истен клуб

Португалец планирует возобновление карьеры

07 мая 2024, 13:27 | Обновлено 07 мая 2024, 13:37
224
0
Не угомонится. Моуриньо хочет вернуться в АПЛ – истен клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Португальский специалист Жозе Моуриньо намерен вернуться к тренерской деятельности, которая у него прервалась после увольнения из римской «Ромы» в январе этого года.

Сообщается, что Особенный хочет возглавить английский «Манчестер Юнайтед». Впрочем, в стане «красных дьяволов» якобы нет планов вновь назначить Моуриньо на тренерский пост.

Источник утверждает, что Моуриньо заявил доверенным лицам, что «пешком бы дошел» в Манчестер, чтобы во второй раз возглавить манкунианцев.

Жозе Моуриньо руководил «Манчестер Юнайтед» с мая 2016 года по декабрь 2018-го. Команда при нем завоевала Кубок лиги в Англии и победила в Лиге Европы, была второй в АПЛ и дошла до финала Кубка Англии.

Ранее сообщалось, что Моуриньо отклонил ряд предложений ради «Баварии».

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Юрій Остроумов Источник: Manchester Evening News
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