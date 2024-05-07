Не угомонится. Моуриньо хочет вернуться в АПЛ – истен клуб
Португалец планирует возобновление карьеры
Португальский специалист Жозе Моуриньо намерен вернуться к тренерской деятельности, которая у него прервалась после увольнения из римской «Ромы» в январе этого года.
Сообщается, что Особенный хочет возглавить английский «Манчестер Юнайтед». Впрочем, в стане «красных дьяволов» якобы нет планов вновь назначить Моуриньо на тренерский пост.
Источник утверждает, что Моуриньо заявил доверенным лицам, что «пешком бы дошел» в Манчестер, чтобы во второй раз возглавить манкунианцев.
Жозе Моуриньо руководил «Манчестер Юнайтед» с мая 2016 года по декабрь 2018-го. Команда при нем завоевала Кубок лиги в Англии и победила в Лиге Европы, была второй в АПЛ и дошла до финала Кубка Англии.
Ранее сообщалось, что Моуриньо отклонил ряд предложений ради «Баварии».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
По версии FourFourTwo, лучшим наставником является Жузеп Гвардиола («Ман Сити»)
Главным фаворитом все еще является Джуд Беллингем