Не угомонится. Моуриньо хочет вернуться в АПЛ – истен клуб

Португальский специалист Жозе Моуриньо намерен вернуться к тренерской деятельности, которая у него прервалась после увольнения из римской «Ромы» в январе этого года.

Сообщается, что Особенный хочет возглавить английский «Манчестер Юнайтед». Впрочем, в стане «красных дьяволов» якобы нет планов вновь назначить Моуриньо на тренерский пост.

Источник утверждает, что Моуриньо заявил доверенным лицам, что «пешком бы дошел» в Манчестер, чтобы во второй раз возглавить манкунианцев.

Жозе Моуриньо руководил «Манчестер Юнайтед» с мая 2016 года по декабрь 2018-го. Команда при нем завоевала Кубок лиги в Англии и победила в Лиге Европы, была второй в АПЛ и дошла до финала Кубка Англии.

Ранее сообщалось, что Моуриньо отклонил ряд предложений ради «Баварии».