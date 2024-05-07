ЛЕОНЕНКО: «Милевский? Он – Дэу Ланос, а я – Феррари»

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко дал сравнительную характеристику экс-форварду динамовского клуба и сборной Украины Артему Милевскому, а также сравнил себя с ним и легендарным нападающим Олегом Блохиным.

– А давайте сравним вас с Милевским. Вы забивали Спартаку, и он забивал Спартаку. Интересно же, что вы думаете.

– Я забивал Спартаку и вся страна потом пила, а Милевский забивал Спартаку и никто внимания на это не обратил. Потому что там играли иностранцы, это был уже не тот Спартак. Вот в чем разница. Когда я забил Спартаку, то начали пить даже непьющие и те, кто не болел за Динамо. Я сделал праздник для страны.

Это как сравнить, когда Динамо Лобановского обыграло Барселону, и сейчас – когда Барселону только ленивый не обыгрывает. Как и Баварию, впрочем. Бавария хоть и в полуфинале Лиги чемпионов, но посмотрите, кто ее обыгрывает в Бундеслиге.

Бавария сейчас – как Динамо. Один в один! Сейчас Бавария, как и Динамо, вторая в чемпионате, при чем с таким огромным отставанием от Байера, что и представить было невозможно.

– Ну хорошо, спрошу прямо, кто круче: Леоненко или Милевский?

– Я здесь даже скромничать не буду. Я умею в футболе все. Мне повезло иметь очень быстрый рывок, плюс удар с обеих ног, прекрасно видел поле, и головой я играл очень хорошо. Милевский цеплялся за мяч и хорошо видел поле, но очень много падал. А теперь сравните: кто из нас лучше?

– Я хочу услышать ваш ответ.

– Пусть люди решают, но я думаю, что Артем даже близко со мной не стоит. Милевский любит Феррари, поэтому приведу такое сравнение. Я – Феррари, а Артем – Деу Ланос. Я – марсианин, а он – работник метро. Даже по сравнению с Саленко, а про Блохина я вообще молчу.

– А если вас с Блохиным сравнить?

– Блохин – номер 1. Олег Владимирович в футболе – это Гагарин.

Ранее Леоненко заявил, что Артем Довбик – не топ-форвард, и пояснил почему.