Леоненко заявил, что Довбик – не топ-форвард, и пояснил почему

Экс-форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко высказал мнение о голевом потенциале украинского нападающего Артема Довбика, который является лидером гонки бомбардиров чемпионата Испании.

– И об Артеме Довбике. Вы его нередко критиковали, но сейчас он лидирует в гонке бомбардиров Ла Лиги, забил Барселоне. Может, похвалите наконец?

– Я его поздравляю, но хочу, чтобы он думал, что дальше будет еще сложнее. Иногда пишут «топ», а может так оказаться, что не топ. Для меня топ – это тот, кто из ничего забивает в каждой игре и тащит команду несколько сезонов подряд. Вот когда Довбик будет так тянуть серьезный клуб, а не Жирону, тогда и поговорим. Я, честно, очень рад за Довбика, но дальше ему будет еще сложнее.

Артем – игрок сборной. Давайте посмотрим, что он покажет на Евро-2024. Если он топ, то он будет тащить нашу команду. Тогда я сам скажу ему, что он топ и стоит очень дорого.

– Довбику осталось забить четыре гола, чтобы повторить рекорд результативности Шевченко за сезон. Какое ваше мнение, Довбик может стать вторым Шевченко?

– Надо сделать паузу мастера, потому что Довбик пока что не играл в большом клубе. А Шева тянул гранд - Милан, и у него были очень серьезные партнеры и очень много счастья. Я имею в виду то, что он забивал очень много фартовых голов, как, например, Филимонову и в «девятки» из аута Ювентусу.

– Довбиком интересуется Атлетико. Это топ-клуб для вас?

– Топ-клубов сейчас только два – это Реал и Манчестер Сити. Если Довбик топ, то Атлетико должен что-то выиграть, чтобы его приглашать. Если Атлетико ничего не выиграет, то пусть Артем сидит и дальше в Жироне. Какой смысл тогда переходить?

Вот почему Фоден топ? Потому что он сам решает результаты матчей, из ничего создавая голы. Если Довбик топ, то он должен играть в Реале или Манчестер Сити, потому что туда хоккеисты не попадают. Все просто.

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