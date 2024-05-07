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  4. Леоненко заявил, что Довбик – не топ-форвард, и пояснил почему
Испания
07 мая 2024, 09:47 | Обновлено 07 мая 2024, 09:52
2148
7

Леоненко заявил, что Довбик – не топ-форвард, и пояснил почему

Бывший нападающий – о коллеге по амплуа

07 мая 2024, 09:47 | Обновлено 07 мая 2024, 09:52
2148
7
Леоненко заявил, что Довбик – не топ-форвард, и пояснил почему
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Экс-форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко высказал мнение о голевом потенциале украинского нападающего Артема Довбика, который является лидером гонки бомбардиров чемпионата Испании.

– И об Артеме Довбике. Вы его нередко критиковали, но сейчас он лидирует в гонке бомбардиров Ла Лиги, забил Барселоне. Может, похвалите наконец?

– Я его поздравляю, но хочу, чтобы он думал, что дальше будет еще сложнее. Иногда пишут «топ», а может так оказаться, что не топ. Для меня топ – это тот, кто из ничего забивает в каждой игре и тащит команду несколько сезонов подряд. Вот когда Довбик будет так тянуть серьезный клуб, а не Жирону, тогда и поговорим. Я, честно, очень рад за Довбика, но дальше ему будет еще сложнее.

Артем – игрок сборной. Давайте посмотрим, что он покажет на Евро-2024. Если он топ, то он будет тащить нашу команду. Тогда я сам скажу ему, что он топ и стоит очень дорого.

– Довбику осталось забить четыре гола, чтобы повторить рекорд результативности Шевченко за сезон. Какое ваше мнение, Довбик может стать вторым Шевченко?

– Надо сделать паузу мастера, потому что Довбик пока что не играл в большом клубе. А Шева тянул гранд - Милан, и у него были очень серьезные партнеры и очень много счастья. Я имею в виду то, что он забивал очень много фартовых голов, как, например, Филимонову и в «девятки» из аута Ювентусу.

– Довбиком интересуется Атлетико. Это топ-клуб для вас?

– Топ-клубов сейчас только два – это Реал и Манчестер Сити. Если Довбик топ, то Атлетико должен что-то выиграть, чтобы его приглашать. Если Атлетико ничего не выиграет, то пусть Артем сидит и дальше в Жироне. Какой смысл тогда переходить?

Вот почему Фоден топ? Потому что он сам решает результаты матчей, из ничего создавая голы. Если Довбик топ, то он должен играть в Реале или Манчестер Сити, потому что туда хоккеисты не попадают. Все просто.

Ранее Виктор Леоненко рассказал, что сделали бы фанаты УПЛ с нынешним Мудриком.

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Источник: Довбик может остаться в Ла Лиге, но сменить клуб. Есть 2 варианта
Виктор Леоненко Артем Довбик Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Юрій Остроумов Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 7
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George1
Навіщо це друкувати в новинах .Винесіть окремо колонку Висери від руського ватника лєоненка про Україну 
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+4
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Юра Ганусяк
він думає, що говорячи про реал та мансіті стає топ журналістом.
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+2
George1
Я колись прочитав інтерв'ю лєонєнка в москві для советского спорта .стільки бруду про Україну ще не читав .І спокійно всі ці бубки лєонєнки живуть поруч з нами 
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+1
kelym
У нас НЕМАЄ ТОПІВ ! Досить непогані футболісти є, а топів НЕМАЄ ! ТОП вибирає сам собі клуб і виторговує кращі умови.
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0
Умник
Кликбейт детектед.
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0
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