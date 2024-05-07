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Англия
07 мая 2024, 10:46 | Обновлено 07 мая 2024, 10:54
384
0

Легенда Ливерпуля предсказал спад «красным» при новом тренере

Майкл Оуэн – о жизни команды при Арне Слоте

07 мая 2024, 10:46 | Обновлено 07 мая 2024, 10:54
384
0
Легенда Ливерпуля предсказал спад «красным» при новом тренере
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Оуэн

Бывший нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн высказал мнение о приходе на тренерский мостик команды Арне Слота, который будущим летом станет преемником немца Юргена Клоппа.

«Боюсь ли я, что при Слоте может наступить спад? Боюсь, это возможно, но надеюсь, что этого не произойдет. К началу сезона все будут полны оптимизма: новый тренер, новый стиль игры, один-два новичка – масштабного изменения не будет. Не думаю, что Слот ставит игру, которая сильно отличается от той, которую показывает «Ливерпуль» сейчас.

Но, конечно, каждый болельщик «Ливерпуля» будет нервничать, глядя на то, что происходило с «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом», да и «Челси», пусть даже такого постоянства на протяжении длительных отрезков у «синих» не было. Как только команда начинает проседать, вернуть ее на прежний уровень сложно. Сейчас всё решают детали, чтобы бороться за титул, нужно быть совершенно великолепной командой.

В АПЛ сейчас самые высокие стандарты в истории, сейчас ошибаться буквально нельзя. Они будут нервничать. Останется ли «Ливерпуль» влиятельной силой или его эпоха величия завершена? Потребуется время на то, чтобы вернуться на вершину? Посмотрим», – рассказал Оуэн.

Ранее легендарный Майкл Оуэн оценил шансы Андрея Лунина и Ко в борьбе с «Баварией» в Лиге чемпионов.

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Ливерпуль Арне Слот Майкл Оуэн
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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