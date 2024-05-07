Почеттино может сменить Челси с Мудриком на клуб с Довбиком. Как так?

Наставник лондонского «Челси» Маурисио Почеттино может продолжить свою тренерскую карьеру в испанской Ла Лиге.

Сообщается, что, если будущим летом Почеттино будет уволен из стана «пенсионеров», то тут же получит предложение от мадридского «Атлетико», где намерены заменить Диего Симеоне.

«Атлетико» в таблице чемпионата Испании после 34 туров, имея 67 очков, занимает 4-е место.

Ранее стало известно, что мадридский «Атлетико» летом этого года намерен подписать украинского нападающего Артема Довбика, который выступает за «Жирону».