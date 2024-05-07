Почеттино может сменить Челси с Мудриком на клуб с Довбиком. Как так?
Аргентинца хотят видеть в чемпионате Испании
Наставник лондонского «Челси» Маурисио Почеттино может продолжить свою тренерскую карьеру в испанской Ла Лиге.
Сообщается, что, если будущим летом Почеттино будет уволен из стана «пенсионеров», то тут же получит предложение от мадридского «Атлетико», где намерены заменить Диего Симеоне.
«Атлетико» в таблице чемпионата Испании после 34 туров, имея 67 очков, занимает 4-е место.
Ранее стало известно, что мадридский «Атлетико» летом этого года намерен подписать украинского нападающего Артема Довбика, который выступает за «Жирону».
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