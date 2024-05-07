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  4. Источник: Довбик может остаться в Ла Лиге, но сменить клуб. Есть 2 варианта
Испания
07 мая 2024, 10:01 |
1693
0

Источник: Довбик может остаться в Ла Лиге, но сменить клуб. Есть 2 варианта

Артемом интересуются «Атлетико» и «Барселона»

07 мая 2024, 10:01 |
1693
0
Источник: Довбик может остаться в Ла Лиге, но сменить клуб. Есть 2 варианта
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в следующее трансферное окно.

По информации украинского журналиста Владимира Зверова, активный интерес к Довбику сейчас проявляют два испанских гранда – «Барселона» и мадридский «Атлетико», которые и будут бороться за подписание украинца летом.

Журналист также опроверг информацию, что Довбик близок к заключению нового контракта с «Жироной», где будет прописана сумма отступных в размере 100 миллионов евро, так что купить Артема летом можно будет за куда меньшие деньги.

В этом сезоне Артем Довбик отыграл за «Жирону» 37 матчей, забил 21 гол и отдал 8 результативных передач.

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Владимир Зверов Артем Довбик трансферы Ла Лиги трансферы Атлетико Мадрид Барселона Жирона
Дмитро Олійник Источник: Профутбол Digital
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