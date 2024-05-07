Источник: Довбик может остаться в Ла Лиге, но сменить клуб. Есть 2 варианта
Артемом интересуются «Атлетико» и «Барселона»
26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в следующее трансферное окно.
По информации украинского журналиста Владимира Зверова, активный интерес к Довбику сейчас проявляют два испанских гранда – «Барселона» и мадридский «Атлетико», которые и будут бороться за подписание украинца летом.
Журналист также опроверг информацию, что Довбик близок к заключению нового контракта с «Жироной», где будет прописана сумма отступных в размере 100 миллионов евро, так что купить Артема летом можно будет за куда меньшие деньги.
В этом сезоне Артем Довбик отыграл за «Жирону» 37 матчей, забил 21 гол и отдал 8 результативных передач.
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