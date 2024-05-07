Источник: Довбик может остаться в Ла Лиге, но сменить клуб. Есть 2 варианта

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в следующее трансферное окно.

По информации украинского журналиста Владимира Зверова, активный интерес к Довбику сейчас проявляют два испанских гранда – «Барселона» и мадридский «Атлетико», которые и будут бороться за подписание украинца летом.

Журналист также опроверг информацию, что Довбик близок к заключению нового контракта с «Жироной», где будет прописана сумма отступных в размере 100 миллионов евро, так что купить Артема летом можно будет за куда меньшие деньги.

В этом сезоне Артем Довбик отыграл за «Жирону» 37 матчей, забил 21 гол и отдал 8 результативных передач.