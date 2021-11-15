Хави хочет, чтобы Барселона купила Салаха

Новый главный тренер «Барселоны» Хави намерен вскоре серьезно усилить команду.

Как сообщает источник, специалист хочет видеть в клубе нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

Каталонцы могут воспользоваться ситуацией с контрактом звёздного форварда, который истекает в июне 2023 года.

В текущем сезоне 29-летний Салах сыграл за «Ливерпуль» 15 матчей, забил 15 голов и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Хави хочет вернуть в «Барселону» Тиаго Алькантару.