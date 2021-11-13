Хави хочет вернуть в Барселону еще одного экс-партнера по команде

Новый главный тренер «Барселоны» Хави активно ищет усиление команды на зимнее межсезонье. Он обратил внимание на своего экс-партнера по «Барселоне» Тьяго Алькантару, который сейчас выступает за «Ливерпуль».

30-летний испанец пока так и не стал ключевым игроком в «Ливерпуле». В нынешнем сезоне на его счету 7 матчей во всех турнирах, в которых он отличился 1 ассистом.

Трансферная стоимость Тьяго оценивается в 25 миллионов евро, контракт рассчитан до 2024 года. Ранее «Барселона» подписала Дани Алвеса.