Хави хочет вернуть в Барселону еще одного экс-партнера по команде

Тиаго Алькантара может вернуться в «Барселону»

  • 13.11.2021 17:19
  • 1655 просмотров
  • 1 комментарий
Хави хочет вернуть в Барселону еще одного экс-партнера по команде
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тьяго Алькантара

Новый главный тренер «Барселоны» Хави активно ищет усиление команды на зимнее межсезонье. Он обратил внимание на своего экс-партнера по «Барселоне» Тьяго Алькантару, который сейчас выступает за «Ливерпуль».

30-летний испанец пока так и не стал ключевым игроком в «Ливерпуле». В нынешнем сезоне на его счету 7 матчей во всех турнирах, в которых он отличился 1 ассистом.

Трансферная стоимость Тьяго оценивается в 25 миллионов евро, контракт рассчитан до 2024 года. Ранее «Барселона» подписала Дани Алвеса.

Источник — AS

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 13.11.2021 17:27
    +2
    Трансферы, трансферы, трансферы.....
    ....последняя вишенка на торте под названием трансферы - вернуть блудную 10-ку из ПСЖ
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