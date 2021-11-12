ОФИЦИАЛЬНО. Дани Алвес вернулся в Барселону

«Барселона» официально объявила о подписании бразильского защитника Дани Алвеса. Контракт с 38-летним игроком рассчитан до конца текущего сезона.

Ранее Дани Алвес уже выступал за «Барселону» с 2008 по 2016 годы. С сентября он находился в статусе свободного агента после того, как истек его контракт с «Сан-Паулу».

Инициатором приглашения Дани Алвеса стал новый главный тренер «Барселоны» Хави. Ранее они вместе выступали за каталонцев в качестве игроков.