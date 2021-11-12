ОФИЦИАЛЬНО. Дани Алвес вернулся в Барселону

«Барселона» официально объявила о подписании бразильского защитника Дани Алвеса. Контракт с 38-летним игроком рассчитан до конца текущего сезона.
Ранее Дани Алвес уже выступал за «Барселону» с 2008 по 2016 годы. С сентября он находился в статусе свободного агента после того, как истек его контракт с «Сан-Паулу».
Инициатором приглашения Дани Алвеса стал новый главный тренер «Барселоны» Хави. Ранее они вместе выступали за каталонцев в качестве игроков.
Back in DA house! pic.twitter.com/qicb8RRc1h— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 12, 2021
Источник — ФК Барселона
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