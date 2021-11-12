ОФИЦИАЛЬНО. Дани Алвес вернулся в Барселону

Первый новичок для Хави

  • 12.11.2021 22:22
  • 1400 просмотров
  • 3 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Дани Алвес вернулся в Барселону
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Алвес

«Барселона» официально объявила о подписании бразильского защитника Дани Алвеса. Контракт с 38-летним игроком рассчитан до конца текущего сезона.

Ранее Дани Алвес уже выступал за «Барселону» с 2008 по 2016 годы. С сентября он находился в статусе свободного агента после того, как истек его контракт с «Сан-Паулу».

Инициатором приглашения Дани Алвеса стал новый главный тренер «Барселоны» Хави. Ранее они вместе выступали за каталонцев в качестве игроков.

Источник — ФК Барселона

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Юрий Карпенко
    Юрий Карпенко, 12.11.2021 22:23
    +4
    Якщо Хаві збере всіх тих з ким він грав раніше то вони будуть грати сьогодні краще ніж сьогоднішній склад Барси)
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    alefteev77
    alefteev77, 12.11.2021 22:26
    +2
    Чекаємо на повернення Мессі в якості вільного агента
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    Stelios Komnin
    online
    Stelios Komnin, 12.11.2021 22:54
    +1
    Еще бы Овермарса, Ривалдо и Клюверта позвал бы.
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