Дани Алвес согласовал контракт с Барселоной

Дани Алвес в ближайшее время подпишет контракт с «Барселоной». Эту информацию подтвердил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
38-летний бразилец подпишет контракт с «Барселоной» на один год. Стороны ждут, пока сделку утвердит Ла Лига.
Возвращение Алвеса в «Барселону» - личная инициатива нового главного тренера команды, Хави Эрнандеса. Ранее бразилец уже выступал за каталонцев в 2008 – 2016 годах.
В последнее время Алвес находился в статусе свободного агента после того, как в сентябре истек его контракт с «Сан-Паулу».
Источник — Twitter
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