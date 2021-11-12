Дани Алвес согласовал контракт с Барселоной

Дани Алвес в ближайшее время подпишет контракт с «Барселоной». Эту информацию подтвердил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

38-летний бразилец подпишет контракт с «Барселоной» на один год. Стороны ждут, пока сделку утвердит Ла Лига.

Возвращение Алвеса в «Барселону» - личная инициатива нового главного тренера команды, Хави Эрнандеса. Ранее бразилец уже выступал за каталонцев в 2008 – 2016 годах.

В последнее время Алвес находился в статусе свободного агента после того, как в сентябре истек его контракт с «Сан-Паулу».