Дани Алвес согласовал контракт с Барселоной

Легендарный защитник возвращается в каталонский клуб

  • 12.11.2021 20:04
  • 1306 просмотров
  • 1 комментарий
Дани Алвес согласовал контракт с Барселоной
© Getty Images/Global Images Ukraine

Дани Алвес в ближайшее время подпишет контракт с «Барселоной». Эту информацию подтвердил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

38-летний бразилец подпишет контракт с «Барселоной» на один год. Стороны ждут, пока сделку утвердит Ла Лига.

Возвращение Алвеса в «Барселону» - личная инициатива нового главного тренера команды, Хави Эрнандеса. Ранее бразилец уже выступал за каталонцев в 2008 – 2016 годах.

В последнее время Алвес находился в статусе свободного агента после того, как в сентябре истек его контракт с «Сан-Паулу».

Источник — Twitter

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    UKRAINE FAN
    UKRAINE FAN, 12.11.2021 20:19
    -1
    Давай еще Иньесту ,Пуйоля барса так себя еще больше загоняет
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