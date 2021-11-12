Возвращение легенды. Хави дал добро на подписание Дани Алвеса

По информации испанских СМИ, новый тренер «Барселоны» Хави дал разрешение подписать легенду каталонцев Дани Алвеса.

38-летний правый защитник сейчас является свободным агентом и может стать первым новичком после назначения Хави. Алвес в этом году выступал за «Сан-Паулу», но покинул команду в сентябре и намерен продолжать карьеру.

Хави видит в своем бывшем партнере не только помощника на поле, но и важным элементом в раздевалке, где Алвес должен помочь с исправлением текущей истории.

Игрок выступал за «Барселону» с 2008 по 2016 год.