Возвращение легенды. Хави дал добро на подписание Дани Алвеса

38-летний защитник может стать первым новичком при тренере Хави

  • 12.11.2021 16:49
  • 1453 просмотра
  • 2 комментария
Возвращение легенды. Хави дал добро на подписание Дани Алвеса
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации испанских СМИ, новый тренер «Барселоны» Хави дал разрешение подписать легенду каталонцев Дани Алвеса.

38-летний правый защитник сейчас является свободным агентом и может стать первым новичком после назначения Хави. Алвес в этом году выступал за «Сан-Паулу», но покинул команду в сентябре и намерен продолжать карьеру.

Хави видит в своем бывшем партнере не только помощника на поле, но и важным элементом в раздевалке, где Алвес должен помочь с исправлением текущей истории.

Игрок выступал за «Барселону» с 2008 по 2016 год.

Источник — Marca

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    KRBS55
    KRBS55, 12.11.2021 17:32
    0
    Да, я так понял ХАВИ тут тоже не на долго)) Если решили перестроить команду, так почему бы не подтягивать молодёжь, тем более там я уверен есть таланты. Всё равно уже этот год в топку. А приглашать пенсионеров, я не знаю что это даст, тем более в Барсе куча таких мотиватаров)))
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    VikyKrasotulechka
    VikyKrasotulechka, 12.11.2021 17:04
    -2
    Еще Тимощука не хватает. .гулять так гулять))
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