Сколько заработала Жирона с Довбиком, Цыганковым за выход в Лигу чемпионов?

После победы над «Барселоной» в 34-м туре Ла Лиги 2023/24 «Жирона» (4:2), за которую выступают украинцы Артем Довбик и Виктор Цыганков, впервые в истории вышла в Лигу чемпионов.

«Красно-белые» примут участие в главном еврокубком клубном турнире в сезоне 2024/25, который будет проведен по новому формату.

Каждая команда, которая вышла в основной этап ЛЧ 2024/25 получит 15,9 миллионов фунтов стерлингов (20,2 млн долларов).

GiveMeSport отмечает следующее:

«Любой клуб, который попадает в лучший клубный турнир Европы, автоматически получает право на получение как минимум 17,4 млн фунтов стерлингов (22,0 млн долларов США), если суммировать все гарантированные бонусы за результативность. Учитывая перспективу получения дохода от болельщиков, заполняющих стадионы как минимум на четыре домашних матча, Лига чемпионов является настоящей золотой жилой для элиты континента в период беспрецедентного финансового контроля».

Помимо «Жироны», в Лигу чемпионов 2024/25 уже вышли «Реал» Мадрид, «Барселона», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Байер», «ПСЖ», «ПСВ», «Фейеноорд», «Бавария», «Интер», «Милан», «Боруссия» Д, «РБ Лейпциг», «Штутгарт» и «Спортинг».

Призовые Лиги чемпионов 2024/25: